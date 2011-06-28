Как минские магазины привлекают покупателей в непростое время?

С тех пор как минчанам пришлось знакомиться с новыми цифрами на ценниках торговых точек, сотрудники минских универмагов стали ломать голову, чем сломать тенденцию роста. Внимание притягивают акции.

В выигрыше оказались те, кто смог найти компромисс с поставщиками и сделать своему покупателю выгодное предложение. И чем продуманнее схема действий продавца, тем длиннее очереди у касс. К примеру, в одном из столичных универсамов на уступки в цене пошли всем без исключения. Цель эксперимента — привлечь минчан в торговые залы не в покупательский час-пик, а с утра пораньше и до 15 часов. Именно в этот промежуток времени вступают в действие значительные скидки на все группы товаров.

Дмитрий Володько, директор минского универсама:

Мы входим в положение покупателя, причем не только мы, но и многие поставщики товаров. Мы совместно с нашими поставщиками стараемся регулировать цены так, чтобы товар не залеживался на прилавках, а пользовался спросом у наших покупателей. Так, мы снижаем торговые наценки на некоторые группы товаров для пенсионеров и многодетных семей, проводим всевозможные акции, распродажи.

Чтобы избежать необоснованных действий торговых организаций, цены на товары контролируют группы мониторинга. Под жестким контролем — каждый ценник на каждом прилавке. Оценивают уровень и отпускных, и розничных цен в продовольственных и промышленных магазинах. Затем информация обобщается, анализируется и отправляется в вышестоящие организации. Добросовестным поставщикам верят на слово, но как только на светлую репутацию торговой точки ложится тень, ревизоры тут же намечают контрольный визит, чтобы узнать, что по чем.

Людмила Зубко, главный специалист Отдела финансов Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

Такие случаи были. Мы работаем вместе с Управлением антимонопольной и ценовой политики. Совместно мы принимаем меры к этим предприятиям.

Были случаи, что предприятия повысили цены 28 мая, но в связи с вступлением в силу 676-го Постановления Совета министров о том, что цены должны сохранятся на уровне, они были вынуждены вернуть отпускные цены обратно. И таких предприятий немало.

Однако бывают и сбои. Свежий факт зафиксировали буквально недавно в одном из минских магазинов. Серьезности нарушению добавила принадлежность к одной из самых востребованных групп товаров. Цены неприятно удивили покупателей детского питания.

Людмила Зубко:

Зафиксирован факт того, что увеличились цены на фруктовое детское питание на 20%. Сегодня разбирались с поставщиком. Будет подана информация в Белгоспищепром для принятия мер, потому что рост цены на 20% не допустим. И это при том, что предельная торговая надбавка на плодоовощные консервы детского питания у нас 16%. Организации розничной торговли придется снижатьцену ниже отпускной. Поэтому к этим предприятиям будут приняты меры.

К слову, играть с уровнем цен строго запрещается. Торговая наценка должна быть экономически оправдана и согласована с рабочей группой Мингорисполкома, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В этом случае правила равны для всех поставщиков и реализаторов. К примеру, ставку на ценовой спад делают и в этом магазине.

Дмитрий Володько:

Конечно, прежде всего снижаем цены на группы товаров, необходимые ежедневно для наших покупателей. Это некоторые виды макаронных изделий, растительного масла, чая, кофе. В основном, мы пытаемся снизить цены на товары, пользующиеся ежедневным спросом у покупателей.

Наценками мы регулируем присутствие товара на прилавках нашего предприятия. Нельзя сегодня допустить максимально низкие цены, чтобы недобросовестные покупатели этот товар вымывали из магазина с целью дальнейшей перепродажи.

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