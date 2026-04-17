Силовики задержали группу, выманивавшую деньги у пожилых людей
Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел при силовой поддержке бойцов СОБРа задержали троих ранее судимых жителей Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным оперативников, они причастны к деятельности телефонных аферистов, которые выманивали у пенсионеров крупные суммы.
Владимир Горегляд, представитель ГУБОПиК МВД Беларуси:
Куратором преступной группы являлся 44-летний так называемый криминальный авторитет, уроженец Осиповичей. Установлено, что от действий аферистов пострадала 77-летняя пенсионерка, у которой злоумышленники выманили более 40 тысяч рублей. В ходе обысков по местам жительства задержанных изъято более 10 тысяч долларов, имущество со следами преступной деятельности, а также 12,5 тысяч пачек сигарет иностранного производства без акцизных марок Республики Беларусь. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело за мошенничество. Подозреваемые арестованы и водворены в СИЗО.
У оперативников уже есть данные о других потерпевших. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению всех участников преступной схемы.
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