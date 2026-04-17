Силовики задержали группу, выманивавшую деньги у пожилых людей

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел при силовой поддержке бойцов СОБРа задержали троих ранее судимых жителей Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным оперативников, они причастны к деятельности телефонных аферистов, которые выманивали у пенсионеров крупные суммы.