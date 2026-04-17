В Палате представителей рассмотрят обширный пакет законопроектов и международных соглашений

В первом чтении парламент обсудит изменения в законодательстве, регулирующем работу органов Комитета государственного контроля, а также корректировки закона о Совете министров. Во втором чтении будут представлены проекты по обновлению норм в сфере земельных отношений, государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования, а также изменения в Водный кодекс.

Заседание третьей сессии Палаты представителей восьмого созыва пройдет 17 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Депутаты соберутся в Овальном зале, чтобы рассмотреть обширный пакет законопроектов и международных соглашений.

Значительная часть повестки посвящена международному сотрудничеству. Депутатам предстоит рассмотреть и принять ряд соглашений с Кыргызстаном, Оманом, Мьянмой, Индонезией и Иорданией. Среди них – документы о порядке пребывания граждан и о реадмиссии с Кыргызстаном, соглашение с Оманом о международных автомобильных перевозках, соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией, договор с Мьянмой о взаимной отмене виз, а также соглашение с Иорданией об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов.

Все эти решения направлены на обновление национального законодательства и расширение международных связей Беларуси.