География экспорта белорусской мясной продукции насчитывает около 20 стран

Беларусь уверенно укрепляет позиции в сфере продовольственной безопасности. За последние 5 лет поставки мясной продукции выросли почти в полтора раза. Эти и другие достижения обсудили участники отраслевого форума «Беларусь мясная», который собрал свыше 350 представителей Беларуси, России и Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Производители, переработчики, ретейлеры и эксперты говорили о модернизации предприятий, автоматизации процессов и внедрении искусственного интеллекта в промышленность. Участники не только получили практические рекомендации и обменялись опытом, но и наладили новые деловые связи – с партнерами, клиентами и поставщиками.

Ксения Мелешко, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Это все мы делаем для мясных предприятий, чтобы они обменялись опытом и нашли для себя полезность для дальнейшего повышения эффективности мясной отрасли Республики Беларусь. Мы не только обеспечиваем свою внутреннюю потребность в мясе, но и развиваем экспортные продажи. Потому что мясо – это та продукция, которая обеспечивает прирост валютной выручки.

Сегодня белорусская мясная продукция поставляется примерно в 20 стран. Особенно активно развивается сотрудничество с рынками Африки и Азии, где растет спрос на наши товары. Наиболее востребованы бескостная говядина, колбасы, полуфабрикаты и мясные консервы.