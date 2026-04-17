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Брестские таможенники пресекли ввоз более 2,3 кг мефедрона

17 апреля 2026 06:35
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Брестские таможенники пресекли попытку ввоза в Беларусь более 2 килограммов 300 граммов мефедрона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Психотроп спрятали в жестяные банки под видом консервированной продукции.

Нарушение было выявлено в пункте пропуска «Брест». Подробности сообщили представители таможни.

Оперативники Могилевского района пресекли деятельность интернет-магазина по продаже запрещенных веществ.

Брестские таможенники пресекли ввоз более 2,3 кг мефедрона-2

Екатерина Олеферчик, главный инспектор сектора по связям с общественностью Брестской таможни:
Спрятанный психотроп ввозился водителем пассажирского автобуса МАН. При проведении таможенного контроля подозрения у таможенников вызвали пять жестяных банок, которые перемещались в пакете с иными продуктами питания. Сканировав банки, было установлено наличие в них нехарактерных вложений. Вместо заявленного в них перемещались полиэтиленовые пакеты с рассыпчатым веществом белого цвета. При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Брестской и оперативной таможни установлено лицо подозреваемого в совершении преступлений и являющегося получателем данного товара.

Экспертиза подтвердила: речь идет про особо опасный психотроп – мефедрон. Возбуждено уголовное дело, максимальное наказание – лишение свободы на срок до 10 лет.

# Наркотики # Брестская таможня

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