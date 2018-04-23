Сильный ветер в Беларуси не повлиял на ход посевной кампании

Новости Беларуси. Ураганный ветер, который несколько дней испытывал на прочность белорусских аграриев, не повлиял на темпы посевной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь, это касается Витебской области, хозяйства которой совсем недавно активно включились в работу. Чтобы не упустить оптимальные сроки, люди и техника на полях работают в две смены.

Этой весной в северном регионе в севооборот добавят еще около 150 тысяч гектаров земли, которая ранее не использовалась. Изменилась и структура посевных площадей: теперь зерна и кормов засеют в соотношении 50 на 50. Например, гороха и клевера посеют в три раза больше.