Сильный ветер в Беларуси не повлиял на ход посевной кампании
Новости Беларуси. Ураганный ветер, который несколько дней испытывал на прочность белорусских аграриев, не повлиял на темпы посевной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В первую очередь, это касается Витебской области, хозяйства которой совсем недавно активно включились в работу. Чтобы не упустить оптимальные сроки, люди и техника на полях работают в две смены.
Этой весной в северном регионе в севооборот добавят еще около 150 тысяч гектаров земли, которая ранее не использовалась. Изменилась и структура посевных площадей: теперь зерна и кормов засеют в соотношении 50 на 50. Например, гороха и клевера посеют в три раза больше.
Сергей Литяго, директор совхоза:
Мы привели в соответствие, как требует регламент, структуру посевных площадей. У нас есть крупный рогатый скот, которому нужны корма, богатые белком. Сеем клевера, сеем зернобобовые. Клевер используется полтора-два года, чтобы земля плодородила лучше.
Быстрее закончить посевную аграриям помогают созданные в области крупные агрохолдинги. Во главе – перерабатывающие предприятия, техника которых и помогает местным хозяйствам.
Артем Дашкевич, агроном совхоза:
Основная проблема – мелкая контурность полей, так как этим агрегатам неудобно разворачиваться, засевать, да и обрабатывать почву. А так – погода, что нам еще может помешать.
В Витебской области земля еще пока перенасыщена влагой. В низинах нередко буксует техника, встречаются огромные лужи. Поэтому позже хозяйствам придется вновь вернуться в поле, чтобы засеять эти участки.
Полностью завершить посевную в северном регионе планируют к 9 мая.