Штормовое предупреждение в Гомельской области: порывы ветра могут достигать 27 м/с

Новости Беларуси, Гомель. Больше всего забот зима подбросила коммунальным службам. Уже несколько суток они работают в круглосуточном режиме. На расчистку путепроводов, главных улиц и пешеходных тротуаров от снега только в Гомеле вышло более пяти десятков спецтехники и сотни человек.



Валентин Лебедь, заместитель директора гомельского коммунального предприятия:

Мы справились с той задачей, которая была поставлена перед нами. Главные улицы, где ходит городской общественный транспорт, мы очистили. Задержек движения транспорта нет. Сейчас переходим к очистке окраин. Думаем, что город будет в порядке.



Сегодня полумиллионный город проснулся практически вычищенным от снега. Погода дала передышку. И за ночь коммунальные службы проделали колоссальную работу.



Чтобы взять ситуацию под контроль, по всей республике в повышенную готовность приведены все аварийные и дежурно-диспетчерские службы. Задействовать специально созданные резервные бригады в любой момент готовы на стациях скорой медицинской помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Валентина Любина, заместитель главного врача Гомельской станции скорой медицинской помощи:

Скорая помощь на сегодняшний день работает в режиме повышенной готовности. Если возникнет необходимость, мы готовы в плане медикаментозного обеспечения, обеспечения перевязочным материалом, всеми лекарственными средствами.



Энергосистема тоже под контролем. Крупных отключений электроэнергии на Гомельщине пока не зафиксировано. Но дизельгенераторы и портативные электростанции в случае необходимости будут доставлены на место ЧП в кратчайшие сроки.



Руслан Габрилев, пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС:

Зима пришла не внезапно. Еще в декабре на заседании комиссии были обсуждены основные вопросы по подготовке к зимнему периоду. На данный момент в связи с выпадением обильных осадков проверены все моноблочные котельные. Они находятся в Светлогорске и Гомеле. Также в каждом районном отделе имеются передвижные дизельные электростанции. Они тоже проверены, проверены все схемы подключения.



В каждом районе созданы оперативные штабы. Именно здесь собирается вся последняя информация и погодные сводки. Общее управление возложено на спасателей МЧС.



Погода дала всего несколько часов передышки. Уже к обеду снег на Гомельщине пошел снова. В регионе объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, своего пика снегопад достигнет ближе к трем часам ночи. При этом порывы ветра могут достигать 27 метров в секунду.