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Штабы по наведению порядка и благоустройства территорий создадут в Беларуси

08 марта 2014 18:13
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Новости Беларуси. Штабы по наведению порядка и благоустройства территорий  создадут в Беларуси.

Уже 10 марта  они начнут действовать на всех  территориальных уровнях. Это связано с Годом гостеприимства и завершением подготовки к Чемпионату мира по хоккею.
В частности, будут убраны стихийные свалки отходов. При этом особое внимание уделят местам отдыха, сельхозобъектам, транспорту, автовокзалам и железнодорожным станциям.

А в марте-апреле пройдут субботники по наведению порядка на земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Субботники в Беларуси

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