Новости Беларуси. Штабы по наведению порядка и благоустройства территорий создадут в Беларуси.

Уже 10 марта они начнут действовать на всех территориальных уровнях. Это связано с Годом гостеприимства и завершением подготовки к Чемпионату мира по хоккею.

В частности, будут убраны стихийные свалки отходов. При этом особое внимание уделят местам отдыха, сельхозобъектам, транспорту, автовокзалам и железнодорожным станциям.

А в марте-апреле пройдут субботники по наведению порядка на земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.