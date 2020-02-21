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Шпилевская: «Софи Лорен сказала, что когда женщине 40 лет, она сама решает, где у нее талия и сколько ей лет. Вот примерно мой вариант»

21 февраля 2020 13:32
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Актриса и ведущая откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
«Главное – это женщина, а не то, что на ней надето». Это Ваша цитата. Вы как-то сами себе образы подбираете или прислушиваетесь к мнению стилистов?

Шпилевская: «Софи Лорен сказала, что когда женщине 40 лет, она сама решает, где у нее талия и сколько ей лет. Вот примерно мой вариант»-1

Юлия Шпилевская, заслуженная артистка Республики Беларусь, ведущая СТВ:
Мне кажется, к моему, не скажу, возрасту, но, наверное, внутреннему статусу какому-то – внутреннему, своему, пониманию себя я уже пришла. К какому-то одному ощущению, как, в каком виде мне комфортно. Опять же-таки, Софи Лорен, если я не ошибаюсь, сказала, что когда женщине 40 лет, она сама решает, где у нее талия и сколько ей лет. Вот примерно мой вариант.

# Мода # общество # Юлия Шпилевская

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