Шпилевская: «Софи Лорен сказала, что когда женщине 40 лет, она сама решает, где у нее талия и сколько ей лет. Вот примерно мой вариант»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: «Главное – это женщина, а не то, что на ней надето». Это Ваша цитата. Вы как-то сами себе образы подбираете или прислушиваетесь к мнению стилистов?

Юлия Шпилевская, заслуженная артистка Республики Беларусь, ведущая СТВ:

Мне кажется, к моему, не скажу, возрасту, но, наверное, внутреннему статусу какому-то – внутреннему, своему, пониманию себя я уже пришла. К какому-то одному ощущению, как, в каком виде мне комфортно. Опять же-таки, Софи Лорен, если я не ошибаюсь, сказала, что когда женщине 40 лет, она сама решает, где у нее талия и сколько ей лет. Вот примерно мой вариант.