Школы Минской области выбрали второй обязательный элемент школьной формы

Новости Беларуси. Единый стиль одежды. Все школы центрального региона выбрали второй обязательный элемент школьной формы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Галстуки, значки, жилетки – вариантов хватает. Реализовать все идеи учреждениям образования помогают белорусские швейные производства. Гибкая размерная сетка, широкая палитра цветов, индивидуальный подход. Все, чтобы за парты ребята сели в нарядных и удобных образах. Подробнее о подготовке к 1 сентября наш корреспондент Дарья Седун.

Дарья Седун, корреспондент:

До начала учебного года считаные дни. Так что сейчас в магазинах особенно многолюдно. Задача номер один – укомплектовать рюкзак, обновить гардероб. Брюки, сарафаны, блузки. Среди всего этого разнообразия выбрать нужно самое красивое и удобное.

Кстати, на шоппинг в этом году многие родители идут с четким списком. В этом году в школах страны выбрали второй элемент единого дресс-кода.

Мы из школы № 8. У нас там, помимо жилетки, логотипы еще нужны специальные. Ранее как бы дети приходили в разной одежде: один ребенок, допустим, приходит в блузке, другой – в свитере. А так как все дети одинаково одеты, то и красиво, мне кажется.

Родителям из Жодино в этом вопросе повезло. Благодаря кооперации с местным швейным производством школьники города всегда одеты с иголочки. Но главное преимущество такого сотрудничества – индивидуальный подход.