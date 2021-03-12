«Школу активного гражданина» открыли в Логойске. Занятия проходят раз в месяц

Новости Беларуси. Актуальные вопросы общественно-политической жизни Беларуси устами подростков. В Логойске организовали «Школу активного гражданина», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Занятия проходят в рамках классных информационных часов – раз в месяц. Принимают участие в своеобразном форуме ученики 5-11 классов. Вопросы обсуждают разные – развитие региона, достижения белорусской науки и культуры. Ученики могут предлагать и свои темы для дискуссий.

Марина Работень, главный специалист Управления по образованию, спорту и туризму Логойского райисполкома:

Информационные часы воспитывают гражданственность, патриотизм у детей. Личным примером представители различных структур и организаций рассказывают и показывают запланированную тематику информационных часов.

Последняя тема, которая рассматривалась, была 25 февраля – «Единство народа – в силе государств». Были приглашены наши представители района, участники шестого Всебелорусского народного собрания.