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«Школу активного гражданина» открыли в Логойске. Занятия проходят раз в месяц

12 марта 2021 14:23
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Новости Беларуси. Актуальные вопросы общественно-политической жизни Беларуси устами подростков. В Логойске организовали «Школу активного гражданина», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Школу активного гражданина» открыли в Логойске. Занятия проходят раз в месяц-1

Занятия проходят в рамках классных информационных часов – раз в месяц. Принимают участие в своеобразном форуме ученики 5-11 классов. Вопросы обсуждают разные – развитие региона, достижения белорусской науки и культуры. Ученики могут предлагать и свои темы для дискуссий.

«Школу активного гражданина» открыли в Логойске. Занятия проходят раз в месяц-4

Марина Работень, главный специалист Управления по образованию, спорту и туризму Логойского райисполкома:
Информационные часы воспитывают гражданственность, патриотизм у детей. Личным примером представители различных структур и организаций рассказывают и показывают запланированную тематику информационных часов.

Последняя тема, которая рассматривалась, была 25 февраля – «Единство народа – в силе государств». Были приглашены наши представители района, участники шестого Всебелорусского народного собрания.

«Школу активного гражданина» открыли в Логойске. Занятия проходят раз в месяц-7

«Школу активного гражданина» впервые организовали в 2020 году, тогда к проекту успели присоединиться почти все школы области. Подростки во время таких занятий часто посещают экскурсии – отправляются в музеи или на предприятия. Правда, в связи с эпидемической обстановкой в последнее время они виртуальные.

# Школы в Беларуси # общество # Марина Работень # Фотофакт

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