«Школу активного гражданина» открыли в Логойске. Занятия проходят раз в месяц

Новости Беларуси. Актуальные вопросы общественно-политической жизни Беларуси устами подростков. В Логойске организовали «Школу активного гражданина», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Актуальные вопросы общественно-политической жизни Беларуси устами подростков. В Логойске организовали «Школу активного гражданина», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Занятия проходят в рамках классных информационных часов – раз в месяц. Принимают участие в своеобразном форуме ученики 5-11 классов. Вопросы обсуждают разные – развитие региона, достижения белорусской науки и культуры. Ученики могут предлагать и свои темы для дискуссий.
Марина Работень, главный специалист Управления по образованию, спорту и туризму Логойского райисполкома:
Информационные часы воспитывают гражданственность, патриотизм у детей. Личным примером представители различных структур и организаций рассказывают и показывают запланированную тематику информационных часов.
Последняя тема, которая рассматривалась, была 25 февраля – «Единство народа – в силе государств». Были приглашены наши представители района, участники шестого Всебелорусского народного собрания.
«Школу активного гражданина» впервые организовали в 2020 году, тогда к проекту успели присоединиться почти все школы области. Подростки во время таких занятий часто посещают экскурсии – отправляются в музеи или на предприятия. Правда, в связи с эпидемической обстановкой в последнее время они виртуальные.