Поляки вынуждены платить за телевизор, даже если его не смотрят – Лазуткин

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
В 90-е из машин воровали магнитолы, а сегодня в Польше, наоборот, инспекторы устраивают облавы на парковках, проверяя, есть ли в машине радио.
Для чего такая мера, как это связано с нехваткой денег и зачем поляки повышают пенсионный возраст, обо всем расскажем в «Занимательной политологии».
Андрей Лазуткин, политолог:
Если в стране нет налога на воздух, можно придумать налог на радиоволны. В Польше так и поступили. Если у человека есть приемник, мобильник, компьютер, телевизор, радио в машине – любое устройство, надо платить 10 долларов в месяц. За год сумма не такая большая, но с миру по нитке – бедному рубашка.
Налог должны платить 5 миллионов домохозяйств, а средства идут на государственное телевидение. Если заплатят все, это 600 миллионов долларов в год, огромные деньги. Дело за малым, выяснить, есть ли у человека телевизор.
В Польше увеличивают сбор за наличие в доме телевизора и радио.
Эту обязанность возложили на польских почтальонов. Если они попадают в квартиру, например, принесли письмо, заодно проверяют и телевизор. Если же сотрудника в дом не пускают, он может проверить машину. Магнитолу фотографируют через окошко и выписывают штраф – примерно 300 долларов, плюс пеня за все годы, что вы не платили. Даже если машина сдается в утиль или ее продали, вести учет приемника – дело собственника. Налог все равно будут начислять.
Андрей Лазуткин:
Сбор-то для Польши не новый. Он называется «абонемент RTV». Но строгость закона раньше компенсировалась неисполнением. Платила только треть поляков, остальные бегали от проверок и не пускали никого в дом. Теперь их пытаются достать через фотографии машин.
С этой пятницы правительство заявило о начале массовых фотографирований на парковках. Люди возмущены, а если я уже плачу за кабельное ТВ или интернет-провайдеру за трансляцию и подписку на сериалы? Но это не считается. Государству просто нужны деньги. Поляк платит за само устройство.
А ирония в том, что этот сбор правительство Туска обещало отменить, когда шло на выборы. Но как только они взяли власть, оказалось, что 600 миллионов долларов в год не лишние. А самое главное, нет альтернативного источника, чтобы финансировать телевидение. Чтобы Минфин отменил налог, надо сначала найти другие средства. Поэтому проверки вместо отмены, наоборот, ужесточили. И поляки вынуждены платить за телевизоры, даже если их не смотрят. Такая вот свобода слова.
Подробнее в видео.