Поляки вынуждены платить за телевизор, даже если его не смотрят – Лазуткин

В 90-е из машин воровали магнитолы, а сегодня в Польше, наоборот, инспекторы устраивают облавы на парковках, проверяя, есть ли в машине радио.

Для чего такая мера, как это связано с нехваткой денег и зачем поляки повышают пенсионный возраст, обо всем расскажем в «Занимательной политологии».

Андрей Лазуткин, политолог:

Если в стране нет налога на воздух, можно придумать налог на радиоволны. В Польше так и поступили. Если у человека есть приемник, мобильник, компьютер, телевизор, радио в машине – любое устройство, надо платить 10 долларов в месяц. За год сумма не такая большая, но с миру по нитке – бедному рубашка.

Налог должны платить 5 миллионов домохозяйств, а средства идут на государственное телевидение. Если заплатят все, это 600 миллионов долларов в год, огромные деньги. Дело за малым, выяснить, есть ли у человека телевизор.

В Польше увеличивают сбор за наличие в доме телевизора и радио.

Эту обязанность возложили на польских почтальонов. Если они попадают в квартиру, например, принесли письмо, заодно проверяют и телевизор. Если же сотрудника в дом не пускают, он может проверить машину. Магнитолу фотографируют через окошко и выписывают штраф – примерно 300 долларов, плюс пеня за все годы, что вы не платили. Даже если машина сдается в утиль или ее продали, вести учет приемника – дело собственника. Налог все равно будут начислять.