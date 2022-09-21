Школьники и студенты с признаками ОРВИ снова могут пропускать учёбу без справки

Новости Беларуси. В Беларуси заболевшим школьникам и студентам разрешили пять дней не ходить на занятия без справки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая норма действует на период высокого подъема заболеваемости вирусными инфекциями для учащихся, кто имеет признаки ОРВИ. В случае плохого самочувствия они могут не обращаться в поликлинику, а оставаться дома для лечения. Если недомогание продолжается более пяти суток, то нужно предоставить документ о нетрудоспособности. Отмечается, что подобная мера будет оставаться в силе до особого распоряжения.