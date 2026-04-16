Более 48,2 тыс. человек зарегистрировались на ЦТ в Беларуси

В Беларуси продолжается регистрация на централизованное тестирование. Заявки подали уже более 48 тысяч абитуриентов. Самым популярным предметом пока остается английский язык. Его выбрали почти 15 тысяч человек. На втором месте физика, замыкает тройку лидеров математика, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Время на подготовку еще есть, чем активно пользуются школьники по всей стране. Например, в логойской гимназии в этом году 51 выпускник. Подготовка идет сразу по трем профилям: химико-биологическому, физико-математическому и лингвистическому. Для успешной сдачи тестов ребята посещают факультативы с углубленным изучением предметов. Результаты говорят сами за себя. В 2025 году шесть учащихся этой гимназии получили на ЦТ по 100 баллов.

Арсений Рудак, учащийся Гимназии Логойска: Подготовка у нас в школе, в принципе, неплохая, хорошая. Все устраивает, есть математика, физика, также и белорусский. Ну и помимо этого, хожу к репетитору, и онлайн занятия. Посещаю белорусский, математику и физику. Раз в неделю у нас проходят.

Анастасия Куратник, учащаяся Гимназии Логойска:

Я сдаю централизованное тестирование по химии и централизованные экзамены по русскому, биологии. В среднем сейчас сдаю где-то на 75 баллов, на 80. Результатами, в принципе, довольна, раньше занималась самостоятельно, вот только недавно начала заниматься с репетиторами. Но я надеюсь, конечно, что будет больше 90 за все предметы.

Регистрация на централизованное тестирование продлится по 22 апреля. Заявление для участия в ЦТ абитуриент может подать, заполнив электронную форму на сайте Республиканского института контроля знаний, либо лично, посетив один из пунктов регистрации.