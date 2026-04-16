Прямой эфир

Лукашенко подписал поправки в законы по нормотворчеству

16 апреля 2026 16:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам нормотворческой деятельности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ стал итогом масштабной ревизии законодательства, проведенной в стране в 2024-2025 годах. За этот период количество правовых актов сократилось почти вдвое – с 170 тысяч до 94.

Среди ключевых новаций – введение регулярной инвентаризации законодательства. Все законы, указы и решения органов власти будут периодически пересматриваться. В результате чего устаревшие, дублирующие и неработающие нормы будут системно выявляться и исключаться, а законодательство станет более компактным. 

Кроме того, в соответствии с законом расширяются механизмы официального толкования. Министерства и комитеты будут истолковывать, как применять принятые ими акты с учетом обращений граждан и обзора практики. Предусмотрено и создание Единого реестра для интеграции цифровых показателей – лимитов, коэффициентов и индексов. Это позволит повысить удобство работы с ними и ознакомление населения. 

Кроме того, усиливается парламентский контроль. Теперь Палата представителей будут не только принимать законы, но и следить за тем, насколько своевременно их нормы реализуются на подзаконном уровне, а значит, и начинают работать на практике. Главой государства также подписаны два указа: «О нормотворческой деятельности» и «О криминологической экспертизе».

Указ Президента: в Беларуси создадут реестр производителей кормов. Читайте здесь. 

# Закон # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Более 48,2 тыс. человек зарегистрировались на ЦТ в Беларуси
16 апреля 2026 14:24

Более 48,2 тыс. человек зарегистрировались на ЦТ в Беларуси

Международный симпозиум кондитеров собрал в Минске участников из 9 стран
16 апреля 2026 14:03

Международный симпозиум кондитеров собрал в Минске участников из 9 стран

В Верховном суде Беларуси завершились судебные прения по уголовному делу
16 апреля 2026 13:59

В Верховном суде Беларуси завершились судебные прения по уголовному делу