Лукашенко подписал поправки в законы по нормотворчеству

Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам нормотворческой деятельности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ стал итогом масштабной ревизии законодательства, проведенной в стране в 2024-2025 годах. За этот период количество правовых актов сократилось почти вдвое – с 170 тысяч до 94.

Среди ключевых новаций – введение регулярной инвентаризации законодательства. Все законы, указы и решения органов власти будут периодически пересматриваться. В результате чего устаревшие, дублирующие и неработающие нормы будут системно выявляться и исключаться, а законодательство станет более компактным.

Кроме того, в соответствии с законом расширяются механизмы официального толкования. Министерства и комитеты будут истолковывать, как применять принятые ими акты с учетом обращений граждан и обзора практики. Предусмотрено и создание Единого реестра для интеграции цифровых показателей – лимитов, коэффициентов и индексов. Это позволит повысить удобство работы с ними и ознакомление населения.

Кроме того, усиливается парламентский контроль. Теперь Палата представителей будут не только принимать законы, но и следить за тем, насколько своевременно их нормы реализуются на подзаконном уровне, а значит, и начинают работать на практике. Главой государства также подписаны два указа: «О нормотворческой деятельности» и «О криминологической экспертизе».