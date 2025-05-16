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Лущ о начале украинского конфликта: на Западе Зеленскому сказали – мы всё дадим, только воюй до последнего

16 мая 2025 17:18
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«Азаренок. Напрямую» на Соловьев.LIVE. В эфире общественный деятель Сергей Лущ.

Лущ о начале украинского конфликта: на Западе Зеленскому сказали – мы всё дадим, только воюй до последнего -2

Сергей Лущ, общественный деятель:
Все были настроены завершить конфликт, чтобы он не успел начаться, потому что очень четкие были поставлены условия: денацификация, демилитаризация, невхождение Украины в НАТО. Что происходит? Произошел просто традиционный, недипломатичный, выражаясь, кидок. Когда все договоренности, в общем-то, предварительно могли быть достигнуты, можно было избежать большой крови и другими путями решать создавшуюся ситуацию, на что Зеленского накрутили конкретно, сказали: мы тебе все дадим. Вооружение дадим, ни о чем не переживай, все будет хорошо., ты только воюй до последнего. И он вот на этой волне такой поддержки… Я не думаю, что с первых дней начала СВО он выражал такую решительность и готовность. Но потом под этой психологической накруткой, конечно, пошло. Но роль Беларуси тут действительно важная и ключевая, потому что мы всегда выступали с позиции мира.

# Международная политика # Сергей Лущ # Григорий Азаренок

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