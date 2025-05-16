Лущ о начале украинского конфликта: на Западе Зеленскому сказали – мы всё дадим, только воюй до последнего

Сергей Лущ, общественный деятель:

Все были настроены завершить конфликт, чтобы он не успел начаться, потому что очень четкие были поставлены условия: денацификация, демилитаризация, невхождение Украины в НАТО. Что происходит? Произошел просто традиционный, недипломатичный, выражаясь, кидок. Когда все договоренности, в общем-то, предварительно могли быть достигнуты, можно было избежать большой крови и другими путями решать создавшуюся ситуацию, на что Зеленского накрутили конкретно, сказали: мы тебе все дадим. Вооружение дадим, ни о чем не переживай, все будет хорошо., ты только воюй до последнего. И он вот на этой волне такой поддержки… Я не думаю, что с первых дней начала СВО он выражал такую решительность и готовность. Но потом под этой психологической накруткой, конечно, пошло. Но роль Беларуси тут действительно важная и ключевая, потому что мы всегда выступали с позиции мира.