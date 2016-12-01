Сергей Кручинин: число ВИЧ-положительных в Беларуси может достигать 35 тысяч

Сергей Кручинин, председатель Экспертного совета по Информационной стратегии по борьбе с ВИЧ/СПИД в Республике Беларусь, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Скажите, Сергей Вячеславович, сейчас, судя по тем плакатам, по той информационной политике, которую можно видеть в отношении борьбы со СПИДом, самая главная задача – донести до населения необходимость сдать анализ на СПИД. Это – самый главный вопрос, получается? В информационной политике.

Сергей Кручинин:

Вообще-то, нет. Информационная составляющая проходит в рамках информационной стратегии, извините за такую тавтологию. И по большому счету, если раньше профилактика была задачей, в первую очередь, всяких международных общественных организаций, которые помогали устанавливать. То сейчас, уже достаточно давно, за профилактику отвечает страна, Министерство здравоохранения. И здесь те службы, которые этим занимаются, исходят из общемировых стратегий, которые существуют в этом направлении. Почему важно знать свой ВИЧ-статус? Существует общее число ВИЧ-положительных людей, которые установлены на протяжении длительного срока.

Всего где-то 22 тысячи.

В Беларуси?

Сергей Кручинин:

В Беларуси, да. Проживает где-то около 17, но есть оценочные. Это те, которые точно знали: пошли, сдали тесты, и вот они – знают.

Откуда берется такая цифра, что есть предположение, что 30% не знают?

Сергей Кручинин:

Есть разные схемы и механизмы.

То есть, это – общая система расчетов?