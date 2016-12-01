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Сергей Кручинин: число ВИЧ-положительных в Беларуси может достигать 35 тысяч

01 декабря 2016 20:49
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Сергей Кручинин, председатель Экспертного совета по Информационной стратегии по борьбе с ВИЧ/СПИД в Республике Беларусь, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Скажите, Сергей Вячеславович, сейчас, судя по тем плакатам, по той информационной политике, которую можно видеть в отношении борьбы со СПИДом, самая главная задача – донести до населения необходимость сдать анализ на СПИД. Это – самый главный вопрос, получается? В информационной политике.

Сергей Кручинин:
Вообще-то, нет. Информационная составляющая проходит в рамках информационной стратегии, извините за такую тавтологию. И по большому счету, если раньше профилактика была задачей, в первую очередь, всяких международных общественных организаций, которые помогали устанавливать. То сейчас, уже достаточно давно, за профилактику отвечает страна, Министерство здравоохранения. И здесь те службы, которые этим занимаются, исходят из общемировых стратегий, которые существуют в этом направлении. Почему важно знать свой ВИЧ-статус? Существует общее число ВИЧ-положительных людей, которые установлены на протяжении длительного срока.

Всего где-то 22 тысячи.

В Беларуси?

Сергей Кручинин:
В Беларуси, да. Проживает где-то около 17, но есть оценочные. Это те, которые точно знали: пошли, сдали тесты, и вот они – знают.

Откуда берется такая цифра, что есть предположение, что 30% не знают?

Сергей Кручинин:
Есть разные схемы и механизмы.

То есть, это – общая система расчетов?

Сергей Кручинин: число ВИЧ-положительных в Беларуси может достигать 35 тысяч-1


Сергей Кручинин:
Да, это – общая система расчетов.

И она говорит о том, что, в принципе, оценочное число – это 35 тысяч.

35 тысяч людей с ВИЧ.

И вы хотите их выявить?

Сергей Кручинин:
Естественно. Потому что смотрите, чем опасен человек, который имеет ВИЧ-инфекцию и не получает лечения. Более того, он сам не знает про это, потому что особенность развития заболевания такая, что человек длительное время (на протяжении 10 лет, например) может находиться в здоровом состоянии. Он не может чувствовать каких-то изменений.

Где-то покашлял, а кто не кашляет?

У кого насморка нет или ещё каких-то заболеваний? Он не знает, и, соответственно, своего поведения никак не меняет. И не получает лечения. Он опасен с эпидемиологической точки зрения. Поэтому нужно выявить, чтобы он изменил свое поведение и получал лечение.

Полностью текст интервью и видео здесь

# общество # ВИЧ/СПИД # Сергей Кручинин

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