Сергеенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Беларуси

Беларусь и Узбекистан должны развивать сотрудничество по различным направлениям, поддерживая друг друга на международных площадках. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в нашей стране Нуриддином Мамажоновым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между странами установлено стратегическое партнерство. Действуют группы дружбы, а также регулярно осуществляются взаимные визиты. В начале сентября Узбекистан примет 12‑ю глобальную конференцию молодых парламентариев – белорусская сторона намерена принять в ней участие.

Кроме того, наша страна входит в пятерку крупнейших поставщиков продовольствия в Узбекистан. Товарооборот уже достиг миллиарда долларов. Однако потенциал значительно выше. Президенты двух стран поставили задачу – к 2030 году удвоить товарооборот и достичь двух миллиардов долларов.