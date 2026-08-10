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Сергеенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Беларуси

10 августа 2026 10:50
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Беларусь и Узбекистан должны развивать сотрудничество по различным направлениям, поддерживая друг друга на международных площадках. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в нашей стране Нуриддином Мамажоновым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергеенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Беларуси-2

Между странами установлено стратегическое партнерство. Действуют группы дружбы, а также регулярно осуществляются взаимные визиты. В начале сентября Узбекистан примет 12‑ю глобальную конференцию молодых парламентариев – белорусская сторона намерена принять в ней участие. 

Кроме того, наша страна входит в пятерку крупнейших поставщиков продовольствия в Узбекистан. Товарооборот уже достиг миллиарда долларов. Однако потенциал значительно выше. Президенты двух стран поставили задачу – к 2030 году удвоить товарооборот и достичь двух миллиардов долларов.

Сергеенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Беларуси-4

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Беларусь интересуют, прежде всего, возможности поставок своей техники в Узбекистан. Узбекистан – это горнодобывающая страна, там пользуется популярностью наша тяжелая грузовая техника. Это и сельскохозяйственная страна, поэтому точек соприкосновения у Беларуси и Узбекистана очень много. Позитивную динамику нашим отношениям и сотрудничеству задают Президенты двух стран. В последнее время, после исторического визита Президента Узбекистана в Беларусь, наши отношения выведены на уровень стратегического партнерства.

В центре внимания были вопросы развития межрегионального сотрудничества, гуманитарных связей и поддержки совместных инициатив. Страны намерены использовать все возможности для взаимной поддержки – как в двустороннем формате, так и на международных площадках.

# Сергей Рачков # Беларусь-Узбекистан

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