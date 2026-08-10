Уникальный экземпляр плакучей ели есть на Вилейщине – посмотрите на это необычное дерево

В Беларуси есть не только плакучие ивы. В деревне Саковичи Вилейского района мы отыскали фантастическую ель причудливой формы, рассказали в программе «Путевка BY».

Знакомьтесь, одно из чудес Вилейщины! Словно лесной стражник и волот. Кажется, эта причудливая ель охраняет здешние просторы. Место овеяно легендами и родовыми тайнами. Дерево растет в бывшем усадебном парке имения Бытковщина, в компании старинных серебристых тополей и лип. В разное время здесь хозяйничали Ян Литовор Хребтович, Совоневские, Сулистровские, Кундичи, Жолнерчики, Мизул и другие.

Но мы вернемся к нашему экзоту. Его век назад привез владелец усадьбы из варшавского питомника. Плакучая ель была главной диковинкой. Вокруг нее ничего не высаживали. К сожалению, время неумолимо. Сегодня от усадебного дома остался лишь фундамент, территория зарастает кустарником. Но старожил не плачет и продолжает нести свою вахту.