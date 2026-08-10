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Единственный в Беларуси храм в честь преподобной Марии Египетской – показываем еще одно знаковое место в Вилейке

10 августа 2026 09:48
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А вы знали, что единственный в Беларуси православный храм в честь преподобной Марии Египетской находится в Вилейке? Его история удивительна и связана с именем камер-юнкера императорского двора и действительного статского советника из Санкт-Петербурга Аполлона Редкина, рассказали в программе «Путевка BY».  

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Единственный в Беларуси храм в честь преподобной Марии Египетской – показываем еще одно знаковое место в Вилейке-2

Он захотел построить церковь в наших краях в память о русских воинах, погибших в восстании 1863-1864 годов. Но с условием, чтобы храм возвели в честь великой святой – Марии Египетской. Меценат пожертвовал на благое дело 11 500 рублей серебром. С весны 1864-го до лета 1865-го церковь построили при поддержке виленского генерал-губернатора Михаила Муравьева и с благословения митрополита Иосифа Семашко. Автором проекта стал талантливый российский инженер Алексей Полозов. Строгая изящность фасада завораживает. Образец ретроспективно-русского стиля.

Подробности в видео.

# История # Туризм

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