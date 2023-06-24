Посольство Беларуси в России сообщило телефоны для экстренной связи

В связи со сложившейся ситуацией посольство нашей страны в России призывает белорусских граждан, находящихся в РФ, в частности в Ростовской области, соблюдать спокойствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В случае необходимости к белорусским дипломатам можно обратиться по номерам для экстренной связи. Звонки принимают руководители отделений посольства Беларуси в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Смоленске, Уфе, Владивостоке. На связи дежурный нашего диппредставительства в России, а также консульский отдел в Москве.

Дипломаты призывают белорусов не поддаваться на информационные вбросы, доверять только официальным источникам информации и соблюдать требования действующих особых правовых режимов.