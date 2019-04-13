Секреты экипировки, цена содержания байка и ракурс из центра колонны. Все фишки открытия байкерского сезона в Минске

Новости Беларуси. 13 апреля в Минске можно было услышать оглушающий рев моторов – а это значит, что мотосезон открыт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, байкеры, причем не только из Беларуси, торжественно проехали по дорогам столицы. Праздник «железных коней» и экстрима: байкеры открыли мотосезон, торжественно проехавшись колонной по Минску

На протяжении всего пути их радостно приветствовали и фотографировали зрители. Ну а кто-то даже примерил образ байкера. Все подробности у корреспондента Кристины Федорович.

Кристина Федорович, СТВ:

У каждого свои опознавательные приметы весны. Но вот одна из них – появление на дорогах мотоциклов. А если еще и в таком количестве – это что не что иное, как старт мотосезона. Первые мотоциклисты приехали на старт задолго до начала. Такая масштабная возможность: и себя показать, и на других посмотреть выпадает два раза в год – на открытии и закрытии сезона. Более того, здесь не только белорусы. Вот, компания из Литвы. Решили приехать к нам буквально вчера вечером.

Томас Сидлаускас, байкер (Литва):

Почти с рождения катаюсь – с восьми лет. Кристина Федорович:

Насколько дорого содержать сегодня мотоцикл? Томас Сидлаускас:

Недешево, дорого. Жена не знает, сколько стоит.

Своих здесь узнать легко. Для этого хватает двух колес. Кстати, строгого разделения на мужчин и женщин тут нет. Разве что когда снимешь шлем. Да и вообще, девушка за рулем мотоцикла уже никого не удивит. Так, Вика вот уже шесть лет не расстается со своим железным конём.

Виктория Щитнева, байкер (Беларусь):

Я живу в Логойске. Приехала сюда на открытие. Это классный праздник для меня. Очень рада, что мы здесь, очень рада видеть моих друзей здесь. Цвет красный самый заметный на дороге. Ну и я же девочка в конце концов. Однако это оправдание работает не во всем. Например, здесь уже не скажешь, что нечего надеть. Экипировка – дело обязательное.

Кристина Карпицкая, байкер (Беларусь):

У мотоциклистов обязательно должна быть защита спины, локтей, колен. В моем случае так точно. В аварию уже попала, поплатилась за это. Многие байкеры, как оказалось, уделяют больше внимания экипировке «железного коня». Так, почти у каждого есть своя фишка. Правда, не всегда это флажки-наклейки посещенных стран или игрушки. Бывает и нечто нестандартное. Кристина Федорович:

Зачем вам такая необычная рука на мотоцикле?

Дмитрий Клестов, байкер (Беларусь):

Она не необычная. Это просто рука инспектора, который хотел меня остановить, когда не было прав. Поэтому, ребята, на будущее: получайте права категории «А» и не будет таких казусов с инспекторами ГАИ.

И вот, истинный момент – тысячи мотоциклистов приготовились к старту. Кстати, только нашему оператору удалось заполучить самый выгодный ракурс – прямиком из центра колонны.

Кристина Федорович:

Пока наш оператор едет в самой колонне с байкерами, мы едем вслед за ними. И здесь очень важные правила: нельзя резко тормозить, перестраиваться, обгонять… Движутся мотоциклисты в четыре ряда. Важное правило – ехать можно с максимальной скоростью 20 км/ч.