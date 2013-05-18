Новости Беларуси. Самый большой самолет в мире приземлился в Национальном аэропорту «Минск».

Это единственный в своем роде борт такого размера. Размах крыльев лайнера «Мрия» — почти 88,5 метров, длина — 84 метра.

Самолет предназначен для перевозки сверхтяжелых грузов, в частности, АН-225 может служить базой для создания авиационно-космических систем.

Пока такой самолет в мире один, так что к нам уже во второй раз залетела по-настоящему «редкая птица». По мнению пилотов, в Беларуси они приземляются всегда с удовольствием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.