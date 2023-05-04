Более 63 тыс. школьников оздоровятся в Минской области во время летних каникул

Новости Беларуси. Более 63 тысяч школьников оздоровятся в центральном регионе во время летних каникул, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Будет работать более 1 140 лагерей. Особое внимание во время оздоровительной кампании уделят досугу ребят из многодетных, приемных и опекунских семей.

В оздоровительных лагерях сейчас завершают подготовку к летнему сезону. В их числе «Папараць-кветка» в Березинском районе – он будет с круглосуточным пребыванием. В домиках для проживания идет ремонт кровли, меняют окна и двери, обшивают комнаты вагонкой. Также закуплены новые кровати и постельное белье. Обновленный вид приобретут актовый зал и пищеблок. Лагерь будет работать в четыре смены. В нем отдохнут около 600 школьников. Подготовлена насыщенная развлекательная программа.

Алеся Титова, начальник управления по образованию, спорту и туризму Березинского райисполкома:

На территории района на протяжении всего оздоровительного периода будут работать и дневные лагеря. Это и военно-спортивного профиля, и спортивные оздоровительные лагеря, и интеллектуальные лагеря. И что особенно хотелось бы отметить, что в этом году дневные лагеря будут работать на протяжении трех месяцев.

Также облагородят территорию лагеря – высадят деревья, кустарники и цветы. Проведут и санитарную обработку от клещей. Ее будут выполнять перед каждой сменой.