С начала сезона почти 700 пострадавших от гололёда обратились за медпомощью в Минске

Новости Беларуси. Погодные условия опасны как для машин, так и для пешеходов. В связи с гололедом сотрудники Госавтоинспекции напоминают минчанам быть аккуратными на улице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Погодные условия опасны как для машин, так и для пешеходов. В связи с гололедом сотрудники Госавтоинспекции напоминают минчанам быть аккуратными на улице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
За сутки в Минске более 50 пострадавших от гололеда. С начала сезона за медпомощью обратилось почти 700 человек. Больше всего случаев травматизма зафиксировано во Фрунзенском районе. Чтобы избежать падения, специалисты рекомендуют обезопасить себя еще до выхода на улицу: надеть нескользящую обувь и быть предельно внимательными.
Ирина Бурлаева, и.о. старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Советского района:
Пешеходам важно помнить: не допускайте нарушения правил дорожного движения и переходите дорогу только в установленных местах, на светофорах – на зеленый сигнал. Перед выходом на проезжую часть, даже если горит зеленый, обязательно убедитесь в том, что все водители остановились.
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