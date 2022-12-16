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С начала сезона почти 700 пострадавших от гололёда обратились за медпомощью в Минске

16 декабря 2022 18:25
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Новости Беларуси. Погодные условия опасны как для машин, так и для пешеходов. В связи с гололедом сотрудники Госавтоинспекции напоминают минчанам быть аккуратными на улице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С начала сезона почти 700 пострадавших от гололёда обратились за медпомощью в Минске-1

За сутки в Минске более 50 пострадавших от гололеда. С начала сезона за медпомощью обратилось почти 700 человек. Больше всего случаев травматизма зафиксировано во Фрунзенском районе. Чтобы избежать падения, специалисты рекомендуют обезопасить себя еще до выхода на улицу: надеть нескользящую обувь и быть предельно внимательными.

С начала сезона почти 700 пострадавших от гололёда обратились за медпомощью в Минске-4

Ирина Бурлаева, и.о. старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Советского района:
Пешеходам важно помнить: не допускайте нарушения правил дорожного движения и переходите дорогу только в установленных местах, на светофорах – на зеленый сигнал. Перед выходом на проезжую часть, даже если горит зеленый, обязательно убедитесь в том, что все водители остановились.

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# Гололед # общество # Ирина Бурлаева # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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