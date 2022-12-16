С начала сезона почти 700 пострадавших от гололёда обратились за медпомощью в Минске

Новости Беларуси. Погодные условия опасны как для машин, так и для пешеходов. В связи с гололедом сотрудники Госавтоинспекции напоминают минчанам быть аккуратными на улице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

За сутки в Минске более 50 пострадавших от гололеда. С начала сезона за медпомощью обратилось почти 700 человек. Больше всего случаев травматизма зафиксировано во Фрунзенском районе. Чтобы избежать падения, специалисты рекомендуют обезопасить себя еще до выхода на улицу: надеть нескользящую обувь и быть предельно внимательными.