С композитором Олегом Молчаном белорусы простятся 1 ноября

Новости Беларуси. Сегодня, 1 ноября, белорусы простятся с известным композитором Олегом Молчаном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гражданская панихида пройдет в 12.30 в Большом зале Белгосфилармонии. Музыкант скончался 26 октября на 55-м году жизни после продолжительной болезни.