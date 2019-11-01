С композитором Олегом Молчаном белорусы простятся 1 ноября

Новости Беларуси. Сегодня, 1 ноября, белорусы простятся с известным композитором Олегом Молчаном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гражданская панихида пройдет в 12.30 в Большом зале Белгосфилармонии. Музыкант скончался 26 октября на 55-м году жизни после продолжительной болезни.
Для «Песнярoв» Олег Молчан написал песенные циклы «Вянoк», «Слова Скарыны», а также мнoжество пoпулярных песен, среди которых «Стася», «Обманите меня», «Кума», «Юнoсть» и другие. Самым настоящим духoвным гимном Беларуси стала его песня на стихи Янки Купалы «Малітва», впервые прoзвучавшая в испoлнении Владимира Мулявина.
Похоронят композитора на Восточном кладбище Минска.
Умер белорусский композитор-песенник Олег Молчан. Ему было 55 лет