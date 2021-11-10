«Ряд вопросов поступил по дополнению Конституции». Михаил Русый провёл прямую телефонную линию

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Ряд вопросов поступил по дополнению Конституции. Это тоже нормально. Мы объяснили людям, я как член рабочей группы по доработке Конституции. По распоряжению главы государства мы ее почти подготовили. В самое ближайшее время на совместном заседании Конституционной комиссии и рабочей группы у главы государства будет окончательно принят вариант и пойдет на всенародное обсуждение. С человеком мы говорили – не нравится ему решение Минюста по отмене решения местных органов власти. Мы предлагаем вариант – при наделении полномочий правительства по контролю за работой местных органов власти предусмотреть и эти вопросы, то есть это уже перекликается.