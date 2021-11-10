«Ряд вопросов поступил по дополнению Конституции». Михаил Русый провёл прямую телефонную линию

Новости Беларуси. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый провел прямую телефонную линию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый провел прямую телефонную линию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За два часа поступило два десятка звонков из различных регионов страны. Большинство обращений касалось земельных отношений, ЖКХ, оплаты транспортного налога. Поступали производственные вопросы от руководителей предприятий. Кроме того, граждане вносили конкретные предложения по улучшению существующего законодательства.
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Ряд вопросов поступил по дополнению Конституции. Это тоже нормально. Мы объяснили людям, я как член рабочей группы по доработке Конституции. По распоряжению главы государства мы ее почти подготовили. В самое ближайшее время на совместном заседании Конституционной комиссии и рабочей группы у главы государства будет окончательно принят вариант и пойдет на всенародное обсуждение. С человеком мы говорили – не нравится ему решение Минюста по отмене решения местных органов власти. Мы предлагаем вариант – при наделении полномочий правительства по контролю за работой местных органов власти предусмотреть и эти вопросы, то есть это уже перекликается.
Вопросы, требующие дополнительного изучения, взяты на контроль и направлены для рассмотрения компетентным государственным органам. Сенаторы практикуют различные формы общения с гражданами, в том числе с выездом на места. Кроме того, выстроена система контроля за исполнением принятых решений.