Рождество Христово отмечает православный мир: Александр Лукашенко посетил Свято-Духов кафедральный собор

Новости Беларуси. Главное событие 2017 года – преодоление негативных тенденций в экономике. Такое заявление сделал Президент Беларуси под сводами Свято-Духова кафедрального собора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня здесь, по традиции, в один из самых светлых православных праздников Александр Лукашенко зажег рождественскую свечу. Президент адресовал самые тёплые слова, не только тем, кто собрался в храме.

Глава государства уверен, что Рождество побуждает осознать ценность мира и согласия на родной земле. И многое сегодня для этого делает православная церковь.

Рождество – праздник тихий, домашний, спокойный. А ещё духовный. И объединяет он без преувеличения весь мир. 70 стран на всех континентах. Наиболее пышно праздновали в Вифлееме. Около 140 тысяч туристов и паломников. Но, конечно, в каждой стране традиции свои: в Грузии – шествие «Алило», на Украине – огромный Дидух как символ Рождества, благотворительные обеды и колядки.

Но объединяет всех покой, уют, а ещё радость от рождественского чуда – по библейским преданиям именно в этот день в Вифлееме родился Иисус Христос.

Торжественные богослужения в храмах идут целый день. А начались они ещё накануне вечером и длились всю ночь, чтобы с первой звездой рассказать о появлении спасителя.

По традиции вместе со всеми Рождество отмечает и белорусский Президент. Александр Лукашенко приехал в Свято-Духов кафедральный собор. Здесь собрались представители православных братств и сестричеств, учащиеся воскресной школы, прихожане. В такой праздничный день Президент напомнит об итогах года, а потом добавит: в 2018 мы обязательно должны сделать шаг вперед.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это величайшее наше достижение, что наши люди этот праздник празднуют все, не глядя на то что принадлежат к другим конфессиям. Потому что они принадлежат одной единой нашей стране, этому клочку земли, имя которому – Беларусь. Мы прожили очень сложный год. Но главное всеобщее событие этого года, что нам, как мы и мечтали год назад, я в том числе, стоя здесь, говорил об этом, удалось преодолеть негативные тенденции в нашей экономике, и это немедленно повлияло на все наше общество.

Жизнь у нас не прекрасна, я это понимаю, она терпима. В 2018 году мы должны сделать шаг вперед, подняться на ступеньку выше, чтобы эта жизнь была не просто терпимой, а нормальной. Особенность нынешнего момента в том, что у нас все для этого есть. И мы обязательно должны вместе с вами сделать этот шаг, на эту ступенечку подняться. И тогда у нас через год будет о чем говорить, и у нас совершенно иное будет настроение. Сделать все для того, чтобы на белорусской земле люди жили хорошо и чтобы гости страны чувствовали, что белорусы – крепкие люди, которые живут неплохо и готовы любого гостя с благодарностью принимать.

Уже потом Александр Лукашенко поздравил всех верующих с праздником и пожелал мира и добра.

Александр Лукашенко:

Стабильность и покой, которые на этом непростом клочке земли, на перекрёстке всех дорог существуют – большой вклад нашей церкви. Всех наших конфессий, особенно священнослужителей православной церкви. Все-таки это самая большая конфессия в нашем государстве, Уважаемые братья и сёстры, дорогие друзья, священнослужители большое вам спасибо за то, что вы делаете для нашего государства, для нашего народа. Соответственно, и народ вам отвечает миром и добром. Давайте это добро, этот мир будем беречь как зеницу ока. С праздников вас, с Рождеством Христовым. Здоровья, счастья и благополучия.

Ну и как в такой волшебный и праздничный день без подарков. От Патриаршего экзарха всея Беларуси икона «Спаситель». Её митрополит привёз из Иерусалима и освятил на Гробе Господнем.

Александр Лукашенко:

Это будет в моем доме хорошим подарком.

А вот в дар Белорусской православной церкви Александр Лукашенко передал икону Рождества Христова. Она написана в уникальной технике. Иконография близка Полоцкой фреске и традиционна для белорусской школы иконописи XII века. Уже потом Александр Лукашенко зажёг свечу у Минской иконы Божьей матери.

По церковному преданию, её автор – святой апостол и евангелист Лука. Долгие годы икона находилась в Византии, потом в Киеве. А в 1500 году таинственным образом появилась в Минске. Её заметили горожане по необычному свету. С тех пор икона постоянно в городе. Оберегает белорусов.

Уже сейчас рождественская атмосфера царит в уютных домах. У православных закончился один из самых строгих постов. Самые близкие и родные собираются за праздничным столом, где не смолкают поздравления. Впрочем, традиции в каждой семье свои. И как не рассказать их в такой праздничный день?