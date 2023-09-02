Фестиваль книги и прессы, поэтический квартал и гала-концерт. Городок принимает День белорусской письменности

Новости Беларуси. Праздник единства печатного слова, литературы и истории народа. Городок 2 сентября принимает День белорусской письменности. Литературный форум юбилейный. В 2023 году он собирает друзей уже в 30-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На два дня небольшой райцентр на севере страны станет местом притяжения гостей с национальным размахом. Почти 30 площадок как 30 книжных глав объединят писателей, журналистов, музейщиков, народных мастеров. В 11 часов стартовали фестиваль книги и прессы, форум народного творчества, поэзии и фольклора, интерактивные площадки от БРСМ и БСЖ, поэтический квартал.