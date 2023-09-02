Фестиваль книги и прессы, поэтический квартал и гала-концерт. Городок принимает День белорусской письменности
Новости Беларуси. Праздник единства печатного слова, литературы и истории народа. Городок 2 сентября принимает День белорусской письменности. Литературный форум юбилейный. В 2023 году он собирает друзей уже в 30-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На два дня небольшой райцентр на севере страны станет местом притяжения гостей с национальным размахом. Почти 30 площадок как 30 книжных глав объединят писателей, журналистов, музейщиков, народных мастеров. В 11 часов стартовали фестиваль книги и прессы, форум народного творчества, поэзии и фольклора, интерактивные площадки от БРСМ и БСЖ, поэтический квартал.
Свое отражение на празднике найдет богатая история и традиции райцентра, вспомнят и 140-летие со дня рождения Янки Мавра. Проникнут день письменности Годом мира и созидания и знаковой для региона датой – 80-летием освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.
Первые гости уже прибыли на железнодорожный вокзал Городка. Специально из Витебска до литературной столицы запустили брендированный поезд с изображением белорусских писателей.
Лидия Довыденко, главный редактор журнала «Берега», секретарь Союза писателей России:
Я очень рада приехать из Калининграда. Я сама белоруска, пишу тоже и о Беларуси, не только о России. Написала недавно книгу, которая называется «От неба данная земля», она полностью посвящена моим воспоминаниям детства – о моем роде, о моей любимой республике и писателях, которые живут здесь, в республике.
Сегодня городок превратится в одну большую творческую площадку. Презентация книг, мастер-классы, выставки. В полдень начнется гала-концерт финалистов республиканского конкурса «Жывая класіка», одним из организаторов которого является наш телеканал. Вечером в Городке состоится эксклюзивный показ киноленты «На другом берегу» производства «Беларусьфильма». На торжественной церемонии открытия Дня белорусской письменности назовут имена победителей Национальной литературной премии.