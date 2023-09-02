«Особенно страшно, когда гибнут детки». 293 человека утонули в Беларуси с начала 2023 года

Новости Беларуси. Безопасность на воде – правила, о которых все слышали, но не всегда соблюдают. Подобная беспечность приводит к трагедии. С начала года в стране утонули 293 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основная причина – купание в нетрезвом виде. Отдыхающие «под градусом» просто не способны контролировать свои действия и вовремя позвать на помощь. Водная стихия не щадит и детей. Накануне в Климовичском районе утонула девятилетняя девочка. Школьница пошла купаться без присмотра взрослых. Итог плачевный. Чтобы уберечь от трагедии, спасатели отрабатывают все зоны отдыха. Силами МЧС проведено более 32 тысяч рейдовых мероприятий по всей стране.
Сергей Новик, начальник главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:
Проводится огромная работа. Работаем все: работники РОВД, ОСВОД, МЧС, ГИМС. Все на воде, все пытаемся максимально остановить рост гибели людей. Особенно страшно, когда гибнут детки, это самое страшное, что может произойти. Это беспечность родителей, когда они их недосматривают, не наблюдают за ними, где они находятся, в какой промежуток времени. Понятное дело, когда они употребляют спиртные напитки, находясь где-то на водоеме, с ними купаются, где-то недосматривают, и происходит гибель детей. Это самое страшное. Мы реагируем моментально, у нас не найденных нет.
Каждый день по всей стране несколько человек не находят выхода из лесной чащи. И тут нет никаких разделений по возрасту – потеряться может любой. Только с начала года в лесах найдено 147 человек, из них 13 детей. В МЧС напоминают: отправляться в лес нужно хорошо подготовленным – с фонариком, мобильным телефоном, зарядным устройством, запасом еды и воды как минимум на трое суток. И обязательно поставить в известность родных.