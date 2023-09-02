«Особенно страшно, когда гибнут детки». 293 человека утонули в Беларуси с начала 2023 года

Новости Беларуси. Безопасность на воде – правила, о которых все слышали, но не всегда соблюдают. Подобная беспечность приводит к трагедии. С начала года в стране утонули 293 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная причина – купание в нетрезвом виде. Отдыхающие «под градусом» просто не способны контролировать свои действия и вовремя позвать на помощь. Водная стихия не щадит и детей. Накануне в Климовичском районе утонула девятилетняя девочка. Школьница пошла купаться без присмотра взрослых. Итог плачевный. Чтобы уберечь от трагедии, спасатели отрабатывают все зоны отдыха. Силами МЧС проведено более 32 тысяч рейдовых мероприятий по всей стране.