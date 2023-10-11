Россиянин попытался ввезти в Беларусь 154 килограмма гашиша

Новости Беларусь. За попытку ввезти в Беларусь 154 килограмма гашиша россиянину грозит до 10 лет лишения свободы. В Гродненской региональной таможне раскрыли подробности обнаружения 231 брикета спрессованного наркотического вещества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они были спрятаны под декоративную обшивку пола кабины. Тайник в грузовике, следовавшем через пункт пропуска «Котловка», нашли с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Наличие наркотика подтвердила и работа служебной собаки.