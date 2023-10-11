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Россиянин попытался ввезти в Беларусь 154 килограмма гашиша

11 октября 2023 10:35
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Новости Беларусь. За попытку ввезти в Беларусь 154 килограмма гашиша россиянину грозит до 10 лет лишения свободы. В Гродненской региональной таможне раскрыли подробности обнаружения 231 брикета спрессованного наркотического вещества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россиянин попытался ввезти в Беларусь 154 килограмма гашиша-1

Они были спрятаны под декоративную обшивку пола кабины. Тайник в грузовике, следовавшем через пункт пропуска «Котловка», нашли с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Наличие наркотика подтвердила и работа служебной собаки.

Россиянин попытался ввезти в Беларусь 154 килограмма гашиша-4

Установлено, что мужчина, действовавший в составе группы лиц по предварительному сговору, намеревался доставить запрещенный груз в Россию. Он задержан, возбуждено уголовное дело.

# Наркотики # общество # Фотофакт

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