Роман Головченко находится в России с рабочим визитом

Правительственная делегация Беларуси с рабочим визитом в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В графике посещение значимых объектов и переговоры в Новосибирске, Иркутске и Екатеринбурге. Сотрудничество с регионами России укрепляет наш суверенитет и безопасность, способствуя экономическому росту и развитию. Особое внимание ему уделяет глава государства, почти еженедельно проводя во Дворце Независимости переговоры с руководителями регионов, деловых и промышленных кругов России.

Этот день рабочего визита, а в Новосибирске уже его вторая половина, стартовал с посещения завода полупроводниковых приборов «Восток». Важность взаимодействия в производстве микроэлектроники между данным предприятием и белорусскими «Планаром» и «Интегралом» ранее подчеркивали президенты Беларуси и России. Как рассказали Роману Головченко во время посещения сборочных цехов, «Восток» использует белорусское оборудование. Им здесь очень довольны.

Реализацию данных ранее президентами Александром Лукашенко и Владимиром Путиным поручений сегодня, 27 апреля, премьер-министр нашей страны обсудит с губернатором Новосибирской области. Накануне Андрей Травников встретил Романа Головченко в аэропорту Новосибирска.