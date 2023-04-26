Новое оборудование и качественная диагностика. Солигорская стоматологическая поликлиника стала лучшей в районе

Новости Беларуси. Солигорская стоматологическая поликлиника стала лучшей в районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Оценивалось качество медобслуживания, а также материально-техническое оснащение. В поликлинике пять профильных отделений, в том числе межрайонное, которое обслуживает пациентов из Любанского и Стародорожского районов: как взрослых, так и малышей. Кроме того, поликлиника включает 13 стоматологических кабинетов в учреждениях образования Солигорского района. Недавно поликлиника пополнилась новым оборудованием.

Александр Карпович, заведующий Солигорской стоматологической поликлиникой:

Открылось как раз второе терапевтическое отделение, там у нас 18 новых установок. В детском отделении мы обновили три установки и по школам обновили установки. В позапрошлом году у нас начал работать КТ, то есть компьютерные снимки мы начали делать. Мы сейчас можем качественно диагностировать наши стоматологические заболевания: начиная от положения зубов и заканчивая височно-нижнечелюстным суставом.