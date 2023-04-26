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Новое оборудование и качественная диагностика. Солигорская стоматологическая поликлиника стала лучшей в районе

26 апреля 2023 20:35
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Новости Беларуси. Солигорская стоматологическая поликлиника стала лучшей в районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Новое оборудование и качественная диагностика. Солигорская стоматологическая поликлиника стала лучшей в районе-1

Оценивалось качество медобслуживания, а также материально-техническое оснащение. В поликлинике пять профильных отделений, в том числе межрайонное, которое обслуживает пациентов из Любанского и Стародорожского районов: как взрослых, так и малышей. Кроме того, поликлиника включает 13 стоматологических кабинетов в учреждениях образования Солигорского района. Недавно поликлиника пополнилась новым оборудованием.

Новое оборудование и качественная диагностика. Солигорская стоматологическая поликлиника стала лучшей в районе-4

Александр Карпович, заведующий Солигорской стоматологической поликлиникой:
Открылось как раз второе терапевтическое отделение, там у нас 18 новых установок. В детском отделении мы обновили три установки и по школам обновили установки. В позапрошлом году у нас начал работать КТ, то есть компьютерные снимки мы начали делать. Мы сейчас можем качественно диагностировать наши стоматологические заболевания: начиная от положения зубов и заканчивая височно-нижнечелюстным суставом.

Новое оборудование и качественная диагностика. Солигорская стоматологическая поликлиника стала лучшей в районе-7

Мощность поликлиники – 240 человек в смену. Здесь трудится 170 медработников, в том числе есть врачи-интерны и один молодой специалист.

# Учреждения здравоохранения # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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