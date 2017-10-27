Родоначальники белорусской анимации Владимир Голиков и Марта Лубяникова

Незнайка, Тимка и Димка, Квака-задавака. Ни одно поколение советских детишек, выросло на героях первых белорусских мультфильмов. Появлению которых на экране мы обязаны Владимиру Голикову и Марте Лубяниковой.

Родоначальники белорусской анимации, коллеги по жизни и супруги начали свой творческий путь в Душанбе.

Именно там уже в тандеме они сделали свой первый мультфильм «Песня гор». Герой той сказки сегодня – ценная реликвия в семье.

После выхода картины на экран, творческий и семейный союз пригласили в Беларусь. И уже здесь они начали оживлять сказку. Первым мультфильмом, с которого началась наша мультипликация, стал «Незнайка – поэт».

Он режиссировал, она ассистировала. Вместе искали идеи и воплощали их в жизнь. Работа кипела. Следующей картиной стал рекламный мультфильм ГАИ «Взгляд на одно и то же». А после была самостоятельная работа Марты Александровны «Тимка и Димка». История о трудолюбивом котёнке и ленивом медвежонке.

После история Тимки и Димки переросла в целую серию сказок. Марта Александровна писала, а Владимир Александрович иллюстрировал. Вместе с книгами появлялись и новые мультфильмы. На создание которых уходили километры плёнки, тысячи листов бумаги и неимоверные усилия.

Работу первых белорусских мультипликаторов можно назвать поистине ювелирной. В каждой картине душа и тепло человеческих рук. Потому и сегодня смотреть на героев былых времён – одно удовольствие.