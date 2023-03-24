Родники в Гродно получат статус памятника природы. Попробовали целебную воду и узнали, в чём её сила

Новости Беларуси. В Гродненском регионе вода может стать памятником природы. Такой статус получат родники в республиканском ландшафтном заказнике «Гродненская пуща», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во всей Беларуси они единственные в своем роде. Более 25 лет местная жительница сохраняет источники, как завещали ей предки. Наш корреспондент Галина Буро побывала в месте силы и распробовала вкус студеных криниц.

Тереза Белоусова, исследователь минеральных вод заказника «Гродненская пуща»:

Пользуются родником очень давно наши медицинские врачи города Гродно (это была вторая больница) в послеоперационный период, гинекология.

Родник «Райгород» в самой низкой точке Беларуси – в Неманской впадине. По легенде здесь райский город за грехи провалился под землю, а на его месте забила исцеляющая криница. Вокруг первозданная природа ландшафтного заказника «Гродненская пуща». Жительница областного центра Тереза Белоусова выросла в этих краях.

Тереза Белоусова:

Во время войны были партизанские отряды, и мама была участником партизанского отряда имени Михаила Бурченко. И вот этой вот водой, наверное, подпитывались наши партизаны, потому что вода давала им силы.

Больше четверти века неравнодушная гродненка занимается сохранением здешних родников: «Райгород», «Элиза Ожешко», «100 криниц» и «Марианна». Последний назван в честь ее бабушки и мамы – Марии и Анны. Женщины были знахарками. А в войну с помощью воды и вовсе спасли свою деревню от сожжения – вылечили глаза немцу, за что он и пощадил жителей. Более того, Тереза Белоусова уверяет, если умываться этой водой каждый день, лицо молодеет. Не удержался от процедуры даже наш оператор.

Ну как? Удивительно, но вода в источниках слабоминеральная, она мягкая и насыщенная полезными элементами, даже серебром.

Галина Буро, корреспондент:

Уникальные свойства родников подтверждают не только народные наблюдения, но и ученые. Здесь проводили исследования специалисты Национальной академии наук. В заключении говорится, что вода может использоваться в лечебных и профилактических целях.

Терезе Белоусовой удалось привлечь к исследованию родников не только ученых, но и целую команду заинтересованных людей – некоторым из них вода помогла излечить болезни. Женщина привозит сюда туристические группы. Обязательно угощает чаем на минеральной воде.

Земляника здесь и малина, и все это из этих мест. Насколько она придаст вам силы, энергии, молодости. Сегодня все криницы облагорожены – это был титанический труд. А уже в следующем месяце уникальным источникам будет присвоен статус памятника природы.

Тереза Белоусова:

Постановлением Совета министров, что наш принеманский край, деревня Привалка, входит в курорты местного значения. У меня есть вот такая карта. Будут все знать, будут все приезжать, будут пить нашу целебную воду. Это будет такой, понимаете, бесплатный санаторий под открытым небом. Тереза Белоусова уверена: гродненский курорт мог бы легко обойти литовский в Друскининкае. Ведь, например, родник «100 криниц» подпитывает торфо-сапропелевое поле. На глубине до четырех метров научная экспедиция выявила здесь залежи ценного сапропеля – такой используют для лечебных грязевых ванн.