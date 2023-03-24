Родники в Гродно получат статус памятника природы. Попробовали целебную воду и узнали, в чём её сила
Новости Беларуси. В Гродненском регионе вода может стать памятником природы. Такой статус получат родники в республиканском ландшафтном заказнике «Гродненская пуща», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во всей Беларуси они единственные в своем роде. Более 25 лет местная жительница сохраняет источники, как завещали ей предки.
Наш корреспондент Галина Буро побывала в месте силы и распробовала вкус студеных криниц.
Тереза Белоусова, исследователь минеральных вод заказника «Гродненская пуща»:
Пользуются родником очень давно наши медицинские врачи города Гродно (это была вторая больница) в послеоперационный период, гинекология.
Родник «Райгород» в самой низкой точке Беларуси – в Неманской впадине. По легенде здесь райский город за грехи провалился под землю, а на его месте забила исцеляющая криница. Вокруг первозданная природа ландшафтного заказника «Гродненская пуща». Жительница областного центра Тереза Белоусова выросла в этих краях.
Тереза Белоусова:
Во время войны были партизанские отряды, и мама была участником партизанского отряда имени Михаила Бурченко. И вот этой вот водой, наверное, подпитывались наши партизаны, потому что вода давала им силы.
Больше четверти века неравнодушная гродненка занимается сохранением здешних родников: «Райгород», «Элиза Ожешко», «100 криниц» и «Марианна». Последний назван в честь ее бабушки и мамы – Марии и Анны. Женщины были знахарками. А в войну с помощью воды и вовсе спасли свою деревню от сожжения – вылечили глаза немцу, за что он и пощадил жителей. Более того, Тереза Белоусова уверяет, если умываться этой водой каждый день, лицо молодеет. Не удержался от процедуры даже наш оператор.
Ну как?
Удивительно, но вода в источниках слабоминеральная, она мягкая и насыщенная полезными элементами, даже серебром.
Галина Буро, корреспондент:
Уникальные свойства родников подтверждают не только народные наблюдения, но и ученые. Здесь проводили исследования специалисты Национальной академии наук. В заключении говорится, что вода может использоваться в лечебных и профилактических целях.
Терезе Белоусовой удалось привлечь к исследованию родников не только ученых, но и целую команду заинтересованных людей – некоторым из них вода помогла излечить болезни. Женщина привозит сюда туристические группы. Обязательно угощает чаем на минеральной воде.
Земляника здесь и малина, и все это из этих мест. Насколько она придаст вам силы, энергии, молодости.
Сегодня все криницы облагорожены – это был титанический труд. А уже в следующем месяце уникальным источникам будет присвоен статус памятника природы.
Тереза Белоусова:
Постановлением Совета министров, что наш принеманский край, деревня Привалка, входит в курорты местного значения. У меня есть вот такая карта. Будут все знать, будут все приезжать, будут пить нашу целебную воду. Это будет такой, понимаете, бесплатный санаторий под открытым небом.
Тереза Белоусова уверена: гродненский курорт мог бы легко обойти литовский в Друскининкае. Ведь, например, родник «100 криниц» подпитывает торфо-сапропелевое поле. На глубине до четырех метров научная экспедиция выявила здесь залежи ценного сапропеля – такой используют для лечебных грязевых ванн.
Тереза Белоусова:
Вот такой сапропель – это многовековые донные отложения пресноводных водоемов. Это такое ценное в медицине, которое применяется во многих санаториях. Но у нас здесь это поле – оно ждет своего, как говорится, начала.
И это уже начало. Тереза Белоусова уверена: здесь места силы. А местные жители добавляют, что в Рождество и вовсе от хрустальной воды родника «Райгород» слышен колокольный звон.
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