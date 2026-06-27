Республиканский праздник выпускников вузов проходит в Минске
В текущем году высшее образование в республике получали около 240 тысяч студентов. И у тех из них, кто уже окончил вузы и держит диплом в руках, сегодня по-настоящему особенный день! В Минске проходит республиканский праздник выпускников учреждений высшего образования – самый масштабный и долгожданный для вчерашних студентов. На площадке Минского футбольного манежа собрались 3 тысячи ребят со всей страны: агрономы, педагоги, медики, экономисты, айтишники...
На прямую связь со студией выходит Элла Маркевич.
Элла Маркевич, корреспондент:
Сегодня под сводами Минского футбольного манежа ощущается особый праздничный вайб. На этот вечер спортивная арена превратилась в настоящий съемочный павильон: софиты, хлопушки, интерактивные локации и фотозоны. А главные звезды – вчерашние студенты – смелые, талантливые, амбициозные и креативные ребята со всех уголков страны. Так ярко и с размахом 3 тысячи выпускников завершают одну из самых незабываемых страниц в жизни.
Экономисты, врачи, педагоги, айтишники. Лучшие из лучших: те, кто брал высоту в спорте, побеждал на олимпиадах, зажигал на творческих конкурсах и заявил о себе в науке. В этот вечер в адрес юношей и девушек звучат теплые слова поздравлений и напутствий. Со сцены выпускников приветствуют руководство города и представители Министерства образования. Пожелания, которые запомнятся надолго.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Дерзать, верить в себя и обязательно реализовать свой профессиональный потенциал. Те знания, навыки, которые дали учителя, профессорско-преподавательский состав, а самое главное, та забота, душа, которую вложили наши преподаватели, всегда будут верной поддержкой, опорой для наших молодых выпускников.
Это трогательное событие – республиканский бал выпускников – добрая традиция суверенной Беларуси. Организаторы неизменно ищут свежие идеи. В этом концепция связана с форматом кино – всю студенческую жизнь гостей этого праздника соединили в единую ленту событий под названием «Наша история». Каждый курс связан с ключевыми вехами страны. Но главный сюжет создается здесь и сейчас.
Камера, мотор... Мобильные группы снимали ребят еще до начала торжества и продолжают ловить самые искренние эмоции в эти минуты. В финале вечера на экране мгновенная хроника праздника, где каждый выпускник станет частью большого кино.
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