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С начала 2023-го в Минской области лишили прав 600 нетрезвых водителей

03 апреля 2023 14:07
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Новости Беларуси. Внимание, «Фильтр». На дорогах Минской области продолжаются широкомасштабные рейды ГАИ. Внимание – бесправникам и нетрезвым водителям, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С начала 2023-го в Минской области лишили прав 600 нетрезвых водителей-1

Только с начала года на дорогах центрального региона в ДТП по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения два человека погибли, четыре получили травмы. 600 нетрезвых водителей были лишены прав. В Воложинском районе профилактические рейды проходят практически ежедневно. Внимание обращают не только на скорость, но и соблюдение водителями ПДД. Особый упор на исправность транспорта. Главная задача – предотвратить ДТП.

С начала 2023-го в Минской области лишили прав 600 нетрезвых водителей-4

Вадим Пасеко, старший госавтоинспектор отделения ГАИ Воложинского РОВД:
На сегодня особое внимание уделяем нетрезвым участникам дорожного движения. Как водителям, так и пешеходам, велосипедистам. Особое внимание уделяем тем участкам, на которых произошли дорожно-транспортные происшествия.

С начала 2023-го в Минской области лишили прав 600 нетрезвых водителей-7

Кроме того, большое внимание инспекторы уделяют правилам перевозки пассажиров: В ГАИ напоминают, ремнем безопасности должен пользоваться не только водитель. Самых юных пассажиров перевозить можно лишь при наличии детских удерживающих устройств.

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# ГАИ # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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