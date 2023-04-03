С начала 2023-го в Минской области лишили прав 600 нетрезвых водителей

Новости Беларуси. Внимание, «Фильтр». На дорогах Минской области продолжаются широкомасштабные рейды ГАИ. Внимание – бесправникам и нетрезвым водителям, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Только с начала года на дорогах центрального региона в ДТП по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения два человека погибли, четыре получили травмы. 600 нетрезвых водителей были лишены прав. В Воложинском районе профилактические рейды проходят практически ежедневно. Внимание обращают не только на скорость, но и соблюдение водителями ПДД. Особый упор на исправность транспорта. Главная задача – предотвратить ДТП.

Вадим Пасеко, старший госавтоинспектор отделения ГАИ Воложинского РОВД:

На сегодня особое внимание уделяем нетрезвым участникам дорожного движения. Как водителям, так и пешеходам, велосипедистам. Особое внимание уделяем тем участкам, на которых произошли дорожно-транспортные происшествия.