Ребята из детского технопарка показали свои разработки – есть даже макет планетохода
Универсальный планетоход с особым картриджем, скоростные беспилотники и мониторинг радиации с помощью дронов. Эти и многие другие проекты учащиеся Национального детского технопарка представили в академии авиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Преподаватели вуза курируют направление «авиакосмические технологии» с момента его появления в технопарке. Для участников образовательных смен они проводят лекции, экскурсии и мастер-классы, а на специальных тренажерах учат управлять беспилотниками. Из такого сотрудничества рождаются многие научные исследования и проекты, которые завоевывают награды на престижных конференциях и конкурсах.
Андрей Байрак, учащийся Национального детского технопарка:
Товарищ создал не просто марсоход или луноход, это универсальный планетоход. Он может не только выдерживать перегрузки и давление, которое находится на ближайших планетах, но и Юпитера, и Сатурна, и других.
Полина Лешкевич, учащаяся Национального детского технопарка:
Мой проект называется «Устройство мониторинга радиационной обстановки с использованием беспилотных летательных аппаратов». Проект позволяет проводить мониторинг радиации в автономном режиме.
Дмитрий Дьяков, начальник кафедры беспилотных авиационных комплексов и боевого управления военного факультета БГАА:
Мы им оказываем помощь в подготовке данных проектов. Там и расчеты, и аэродинамические расчеты, и формирование каких-то обликов летательных аппаратов.
Кроме того, в академии авиации прошел первый в этом году день открытых дверей. В 2024-м здесь появятся новые профилизации для подготовки авиационных специалистов. А на некоторых факультетах увеличатся цифры приема.