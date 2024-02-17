Ребята из детского технопарка показали свои разработки – есть даже макет планетохода

Универсальный планетоход с особым картриджем, скоростные беспилотники и мониторинг радиации с помощью дронов. Эти и многие другие проекты учащиеся Национального детского технопарка представили в академии авиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Преподаватели вуза курируют направление «авиакосмические технологии» с момента его появления в технопарке. Для участников образовательных смен они проводят лекции, экскурсии и мастер-классы, а на специальных тренажерах учат управлять беспилотниками. Из такого сотрудничества рождаются многие научные исследования и проекты, которые завоевывают награды на престижных конференциях и конкурсах.

Андрей Байрак, учащийся Национального детского технопарка:

Товарищ создал не просто марсоход или луноход, это универсальный планетоход. Он может не только выдерживать перегрузки и давление, которое находится на ближайших планетах, но и Юпитера, и Сатурна, и других.

Полина Лешкевич, учащаяся Национального детского технопарка:

Мой проект называется «Устройство мониторинга радиационной обстановки с использованием беспилотных летательных аппаратов». Проект позволяет проводить мониторинг радиации в автономном режиме.

Дмитрий Дьяков, начальник кафедры беспилотных авиационных комплексов и боевого управления военного факультета БГАА:

Мы им оказываем помощь в подготовке данных проектов. Там и расчеты, и аэродинамические расчеты, и формирование каких-то обликов летательных аппаратов.