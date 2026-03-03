«Женщина и будущее деревни»: масштабный форум проходит в Минске

Минск принимает масштабный форум «Женщина и будущее деревни». Представительниц 118 районов Беларуси сегодня, 3 марта, пригласили в Овальный зал Дома правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работницы агропромышленного комплекса, председатели сельисполкомов, учителя и врачи, деятели культуры – все они вносят весомый вклад в развитие родного края. С парламентской трибуны звучали их истории успеха. Представительницы разных профессий делились личным опытом, рассказывали о преображении белорусского села и возрождении народных традиций.

Елена Гвоздева, председатель Александрийского сельского исполнительного комитета:

Так как я представляю сельский исполнительный комитет и все-таки большую часть своей жизни я провожу в сельской местности, для нас такая проблема актуальная – это жилье на селе, это мобильность молодежи, это отток молодежи, кадров села и также сельской местности. Поэтому наша задача – создать комфортные условия для жизни и работы каждого жителя агрогородка.

Валентина Занько, заведующая Ганцевичским домом народного творчества, народный мастер Беларуси:

Форум дает очень большие возможности: посмотреть, чем занимаются люди в других регионах, в других областях. Потому что мы местные жители, мы все-таки мало выезжаем куда-то, только что по работе. А так пообщаться, это замечательное такое мероприятие, которое дает возможность увидеть женщин, которые трудятся в разных сферах нашей Беларуси. Вклад женщин в экономику и социальную стабильность государства трудно переоценить. Об этом в ходе встречи заявил председатель Палаты представителей Национального собрания. Лидерский потенциал белорусских женщин действительно впечатляет: они составляют более половины занятого населения страны. И значительная часть трудится именно на селе.