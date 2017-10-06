Распил дров, сортировка овощей, запряжка лошади: подводим итоги конкурса «Властелин села»
Новости Беларуси. В Глубоком узнали имя не только счастливого обладателя клада, но и «Властелина села», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За звание лучшей 6 октября боролись шесть семейных команд со всей страны.
Символично, что юбилейный, десятый конкурс прошел именно в Глубоком. Здесь впервые на уровне района выбрали самую яркую и трудолюбивую семью. А через год инициатива получила статус национальной.
Они – ребята из деревни. И гордятся тем, что пригодились там, где родились. Супруги Давыдовы настолько ярко спели о сельской жизни, что даже городские судьи не смогли удержаться.
Город Глубокое сегодня стал эпицентром грандиозного агрошоу. Шесть супружеских пар из каждого региона прошли отбор у себя дома, а сегодня предстоит узнать имена лучших из лучших. Это как раз тот случай, когда количество переходит в качество, доказывает семья Молоковых из Шарковщинского района.
Диана и Иван Молоковы, участники национального проекта «Властелин села - 2017»:
У нас семья состоит из шести человек. Это я и муж, и, конечно, четверо наших деток. На «Властелин села» нас подтолкнули дети. Сказали: «Давайте съездим семьей». Мы решились попробовать свои силы. И получилось.
Распил дров, сортировка овощей, запряжка лошади. Стоит один раз увидеть, а лучше – поучаствовать.
Анастасия Бут, СТВ:
Если все участники конкурса живут в небольших домах, то их питомцы могут позволить себе такие пятиэтажные хоромы. Причем каждая курица должна занимать один этаж. И расселить их сегодня - задача хозяек.
Впервые «Властелин села» прошел в 2007 году в Глубокском районе. И уже через год он стал национальным. За это время конкурс объединил сотни молодых семей, которые лично показывают яркую жизнь глубинки.
Виктория и Владимир Литвиновы, участники национального проекта «Властелин села - 2017»:
Мы очень рады, что нам выпала честь поучаствовать в этом фестивале. Тем более, мы живем на селе, особо нигде не бываем, а нам выпала возможность где-то побывать, погулять, что-то посмотреть и где-то поучаствовать.
Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Мы подняли уровень молодежи на селе, показали крепкую белорусскую семью, которая воспитывает нам достойное поколение. Достойную смену работы в сельском хозяйстве.
Порадовала участников конкурса даже погода, хотя синоптики сегодня не обещали солнца. Штормовое предупреждение оказалось неактуальным для «Властелина села», а вот буря эмоций захлестнула победителей этого года.