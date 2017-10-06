Распил дров, сортировка овощей, запряжка лошади: подводим итоги конкурса «Властелин села»

Новости Беларуси. В Глубоком узнали имя не только счастливого обладателя клада, но и «Властелина села», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За звание лучшей 6 октября боролись шесть семейных команд со всей страны.

Символично, что юбилейный, десятый конкурс прошел именно в Глубоком. Здесь впервые на уровне района выбрали самую яркую и трудолюбивую семью. А через год инициатива получила статус национальной.

Они – ребята из деревни. И гордятся тем, что пригодились там, где родились. Супруги Давыдовы настолько ярко спели о сельской жизни, что даже городские судьи не смогли удержаться.

Город Глубокое сегодня стал эпицентром грандиозного агрошоу. Шесть супружеских пар из каждого региона прошли отбор у себя дома, а сегодня предстоит узнать имена лучших из лучших. Это как раз тот случай, когда количество переходит в качество, доказывает семья Молоковых из Шарковщинского района.