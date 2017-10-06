«Пока погодные условия не позволяют»: когда в квартирах минчан включат отопление
Новости Беларуси. Согревающие новости для белорусов. В республике стартовал отопительный сезон. Потеплели домашние батареи практически во всех областях. Столица и Могилевский регион пока в режиме ожидания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анастасия Дехтяр, СТВ:
Минорные ноты дождя под аккомпанемент гула пронизывающего ветра. Погода впадает в осеннюю меланхолию, однако ближайшие метеосводки о климатических нормах в доме весьма благоприятны. В Беларуси стартовал отопительный сезон.
По всей Беларуси уже закончилось подключение отопления в так называемых объектах первой категории – социальных. В садах, школах, больницах потеплело. На очереди жилфонд. Долой двойные носки и пледы поверх домашнего трико. В квартиру Мелькиных в Витебске отопление подоспело аккурат к празднику. Теплые батареи как подарок ко дню рождения младшего сына Ромы – в воскресенье ему исполнится два года. Старший Егор тепло оценил в школе еще два дня назад.
Надежда Мелькина, житель Витебска:
Еще вчера мы ходили в шерстяных носках. Все. Вся семья. И тепловентилятор у нас тут на всю мотал энергию. А сегодня уже зажурчала водичка в батареях. И они стали теплеть. Еще едва-едва теплые. Но уже, конечно, мы рады. Вчера ребенок в школе хоть погрелся, у них включили отопление. А сегодня уже дома. Ура!
Коммунальники в тандеме с метеорологами. Поддадут жару батареям в домах согласно нормам, в том случае, если среднесуточная температура в течение пяти дней не поднимется выше плюс 8. Таким образом, оттепель в квартирах настала уже частично в Витебской, Гомельской, Минской и Гродненской областях.
Геннадий Акстилович, пресс-секретарь Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
Сроки подключения по нормативной базе 5 дней. Просьба жителям проявить терпение. И дождаться, когда в квартирах станет тепло.
Все в порядке очереди! Обогреть сразу весь город, особенно такой мегаполис, как Минск, не получиться. Тепло придет постепенно. У кого-то могут быть батареи обжигающими, а у кого-то едва подогретыми. Местами будет запущен экономный режим протапливания. Законодательной нормой считается температура воздуха в квартире не ниже +18.
Дмитрий Плашков, заместитель начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Ежедневно мониторится погода. Пока погодные условия не позволяют включать отопление в жилищном фонде, но если резко похолодает у нас все готово, работники на выходные предупреждены, чтобы никуда не уезжали.
В столице и на Могилевщине пока отопительный процесс поставили на паузу: погода не велит. Впрочем, согревать дома минчан обещают начать уже с грядущего понедельника. К слову, сезон горячих батарей в 2017 начался в самые ранние сроки за последние несколько лет.