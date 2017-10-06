«Пока погодные условия не позволяют»: когда в квартирах минчан включат отопление

Новости Беларуси. Согревающие новости для белорусов. В республике стартовал отопительный сезон. Потеплели домашние батареи практически во всех областях. Столица и Могилевский регион пока в режиме ожидания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Минорные ноты дождя под аккомпанемент гула пронизывающего ветра. Погода впадает в осеннюю меланхолию, однако ближайшие метеосводки о климатических нормах в доме весьма благоприятны. В Беларуси стартовал отопительный сезон.

По всей Беларуси уже закончилось подключение отопления в так называемых объектах первой категории – социальных. В садах, школах, больницах потеплело. На очереди жилфонд. Долой двойные носки и пледы поверх домашнего трико. В квартиру Мелькиных в Витебске отопление подоспело аккурат к празднику. Теплые батареи как подарок ко дню рождения младшего сына Ромы – в воскресенье ему исполнится два года. Старший Егор тепло оценил в школе еще два дня назад.