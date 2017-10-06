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«Изумительная находка с точки зрения истории»: в Глубоком экскаваторщик нашел клад

06 октября 2017 17:18
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Новости Беларуси. Горшочек с монетами. В Глубоком найден клад. Необычную находку откопал экскаваторщик на одной из улиц города. По отдельности монеты особой ценности не представляют – золота там нет, только серебряные и никелевые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необычен тот факт, что все они – польские, российские и даже американские – находились в одном чугунке. Вероятнее всего, хозяин прятал свои сбережения во время захвата власти Красной армией в 1939 году. До этого городок находился в составе Польши. Именно потому гроши и злотые – основная часть коллекции.

«Изумительная находка с точки зрения истории»: в Глубоком экскаваторщик нашел клад-1

Александр Хайновский, старший научный сотрудник Глубокского историко-этнографического музея:
Для нашего города это замечательная находка. Я работаю 15 лет в нашем музее. За время моей работы не был найден ни один клад на территории не только города, но и всего района. Изумительная находка с точки зрения истории. Это надо изучать.

В чугунке находилось 299 монет. Трехсотую экскаваторщик обнаружил, раскапывая место находки лопатой. Оценку клада еще предстоит дать экспертам. Что известно наверняка, по тем временам на них можно было купить на местном рынке двух коров.

# общество # Необычное

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