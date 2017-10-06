«Изумительная находка с точки зрения истории»: в Глубоком экскаваторщик нашел клад

Новости Беларуси. Горшочек с монетами. В Глубоком найден клад. Необычную находку откопал экскаваторщик на одной из улиц города. По отдельности монеты особой ценности не представляют – золота там нет, только серебряные и никелевые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необычен тот факт, что все они – польские, российские и даже американские – находились в одном чугунке. Вероятнее всего, хозяин прятал свои сбережения во время захвата власти Красной армией в 1939 году. До этого городок находился в составе Польши. Именно потому гроши и злотые – основная часть коллекции.