Работают круглосуточно: в Мингорисполкоме рассказали о ремонте МКАД

Новости Беларуси. На вопросы граждан сегодня, 10 августа, отвечали в областных исполкомах и столичной мэрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прямые телефонные линии традиционно помогают решить белорусам многие вопросы, а заодно позволяют местной власти оставаться в курсе актуальных тем.

Так, на связи с минчанами сегодня был заместитель председателя Минского горисполкома Александр Дорохович. Ему дозвонились порядка 30 горожан с самыми разными вопросами. В основном, они касались благоустройства территорий и строительства.

Александр Дорохович, заместитель председателя Минского горисполкома:

По таким обращениям мы для себя формируем наши планы. В планах на 2020 год мы наметили себе привести в порядок ту территорию, которая уже длительное время эксплуатируется и длительное время не ремонтируется. Как пример, из 1300 лестниц, которые находятся в жилом секторе в городе Минске, порядка 300 требуют ремонта. Соответственно, мы в следующем году постараемся достаточно напряженные задачи решить.