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Мощный взрыв прогремел в британском городе Ньюкасл

17 октября 2024 08:29
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Мощный взрыв прогремел в жилом квартале британского города Ньюкасл на севере страны. После чего вспыхнул сильный пожар. Жертвой стал семилетний ребенок, шесть человек доставлены в больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный взрыв прогремел в британском городе Ньюкасл-2

В результате ЧП уничтожен один дом, еще два почти полностью разрушены. На место происшествия приехали восемь пожарных машин, а также специальные подразделения, включая городскую поисково-спасательную группу. Эвакуированы несколько десятков жителей квартала, где прогремел взрыв. 

До сих пор не известны причины происшествия. Расследованием дела занимается группа специалистов, идет разбор завалов.

# Взрыв

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