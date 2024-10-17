Мощный взрыв прогремел в британском городе Ньюкасл

Мощный взрыв прогремел в жилом квартале британского города Ньюкасл на севере страны. После чего вспыхнул сильный пожар. Жертвой стал семилетний ребенок, шесть человек доставлены в больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате ЧП уничтожен один дом, еще два почти полностью разрушены. На место происшествия приехали восемь пожарных машин, а также специальные подразделения, включая городскую поисково-спасательную группу. Эвакуированы несколько десятков жителей квартала, где прогремел взрыв.

До сих пор не известны причины происшествия. Расследованием дела занимается группа специалистов, идет разбор завалов.