«Пять минут» с Игорем Позняком

Я не большой поклонник Михаила Жванецкого, но сегодня вспомнилась его фраза из старого монолога. Мол, «Америка – хорошая страна, пока не заболеешь». Ничего не имею против ни Нового, ни Старого света, но чем больше вникаешь в суть медицинского бизнеса, тем больше понимаешь, что все в этом мире продается и покупается.

На днях попала в руки история известного украинского спортсмена, одного из лучших бомбардиров в истории мини-футбола. Александр Москалюк несколько лет назад, уже будучи тренером, узнал о страшной болезни сердца. Каждый второй пациент с такой патологией без лечения просто умирает, причем внезапно. Вариант получить новое сердце быстро, а главное, недорого друзья нашли в белорусском интернете.

Александр Москалюк:

Мне позвонили из Минска и сообщили, что есть подходящее для меня донорское сердце, и у меня максимум 12 часов для того, чтобы к Вам приехать. Опять же - спасибо друзьям, я добрался вовремя. Но это сердце подошло не только мне, но и другому товарищу по несчастью, жителю Беларуси. Пересадка была выполнена ему, а я остался у Вас в Минске ждать своё сердце.

Ждать пришлось целый месяц. Ведь по белорусскому законодательству приоритет в очереди за сердцем отдают только своим. И это при том, что за операцию белорусскому пациенту полностью платит государство, а на клиентах из-за границы эту же сумму государство, напротив, может заработать и погасить затраты на те же операции для соотечественников.

С новым белорусским сердцем Александр уехал в Украину несколько месяцев назад. В Минске теперь бывает лишь наездами — проходит реабилитацию.

Александр Москалюк:

Точную стоимость сказать пока не могу, так как она будет известна после полного курса послеоперационного лечения. А то, что здесь лишнего не припишут, я в этом убедился сам!

А приписывать, на самом деле есть что. Например, в Европе пересадка сердца стоит более 200 тысяч евро, в России жизненно важный орган заменят за 100 тысяч долларов, в Беларуси же такая операция для зарубежных пациентов стоит наполовину дешевле.

Среднестатистический белорус посещает врача 13 раз в год. Кстати, Беларусь здесь едва ли не впереди планеты всей. Западные европейцы ходят по медикам наполовину реже. И это не потому, что у нас все повально и хронически больны. Все дело опять-таки в деньгах. Ведь визит к врачу с насморком или воспалением легких одинаково ничего не стоит. Точнее, он ничего не стоит для пациента. А сидеть на больничном у нас, будем говорить откровенно, — экономически выгодно. Для многих же европейцев, а уж тем более американцев, это хоть и позволительная, но все же роскошь.

«Осьминожка», пользователь интернет-форума:

В Америке не выгодно страховым компаниям, чтобы больные задерживались в клиниках и на больничном, а потому чуть ли не из реанимации там отправляют на работу.



Кстати, по поводу реанимации. Голливудские сериалы о работе «скорой помощи» - не более чем красивый миф. Неотложки в нашем понимании там просто нет. Служба 911 здесь исключительно экстренная. Набирать этот номер с температурой 37,7 там никому в голову не придет. Просто потому, что это дорого. А приехать в больницу даже в случае сердечного приступа дешевле на такси, чем на карете скорой помощи. И это не потому что у них все плохо. У них просто все по другому и за очень большие деньги.

Мария Салеева, пользователь интернет-форума:

За сколько мне вырежут там аппендицит?

Антон Кривин, пользователь интернет-форума:

Мы сравнивали Laparoscopic иоткрытуюверсию операций, средняя цена получается $11,577 или $13,965 соответственно. Это примерные цены. Короче, лучше не болеть.