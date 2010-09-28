Российские журналисты: О Беларуси у нас сейчас не принято писать хорошо

Российские журналисты с пресс-туром посещают Беларусь. За объективной информацией в нашу страну приехали около сотни журналистов — это почти в два раза больше обычного.

За три дня российские акулы пера посетят крупные промышленные, спортивные и культурные объекты Беларуси.

А сегодня журналисты увидели авиабазу в Мачулищах, а также продегустировали мясомолочную продукцию Минской области.

Георгий Кузнецов, экологический обозреватель газеты «Восточно-Сибирская правда» (Россия):

В поезде, когда мы ехали сюда из Москвы коллега сказал: «Ты знаешь, а в Беларуси колбасу делают из мяса». Вот это впечатление хорошее. А о товарах наслышан много, но я из Восточной Сибири — это далеко. Из белорусских товаров знаю только то, что здесь дегустировали. Мясные продукты очень понравились, молоко. И по розничным ценам, я сравнил, молоко в полтора раза в Минске дешевле, чем в Иркутске.

Альберт Адылов, обозреватель газеты «Калининградская правда» (Россия):

О Беларуси у нас сейчас не принято писать хорошо, но я обязательно напишу о том, что я здесь увидел хорошего. Гостеприимство, то обилие товаров, которые здесь производятся, и очень ценно, что это местные товары. Для Калининграда это проблема, потому что мы в значительной степени зависим от ввоза. В том числе, и от белорусского. У нас куриное яйцо на 50% — белорусское. Это для калининградцев, скорее всего, будет хорошая школа, хороший опыт, который нужно перенимать.