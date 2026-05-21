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Лукашенко продемонстрировали боевую машину «Искандер-М»

21 мая 2026 13:43
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Безопасность Союзного государства – в центре внимания Президента Беларуси. Сегодня, 21 мая, глава государства работает в Осиповичском районе. Александр Лукашенко инспектирует местную ракетную бригаду. Личный состав этого подразделения сейчас отрабатывает задачи в рамках совместной тренировки по боевому применению ядерного оружия и его технического обеспечения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко продемонстрировали боевую машину «Искандер-М»-2

Военные практикуются в доставке, подготовке и возможном использовании специальных боеприпасов. Главная цель синхронных действий Минска и Москвы – до автоматизма наладить логистику, скрытное перемещение и управление специальным оружием Союзного государства. Ядерные боеприпасы уже доставлены в полевые пункты хранения на позиции ракетной воинской части.

Александру Лукашенко доложили о деталях и поставленных задачах. Главе государства продемонстрировали боевую машину «Искандер-М». Президент лично пообщался с расчетом пусковой установки, еще раз подчеркнув: главное – это качественная подготовка личного состава, командиров и офицеров. После этого расчеты отработали нанесение условного ядерного удара.

Лукашенко продемонстрировали боевую машину «Искандер-М»-4

Мы находимся на командном пункте дивизиона. Для постановки задач на подготовку для нанесения ракетного удара необходимо 10 минут. Прошу вашего разрешения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пожалуйста, действуй по схеме, как ты выработал. 

Есть. 
Командиру дивизиона: по цели 10-2-0-1, готовность 1. 
Расчет к бою. Начальник штаба, создать цель.
Готов. 

Александр Лукашенко:
Это мы наносим удар «Искандером», да? 

– Да.
– Командир дивизиона ставит начальнику штаба задачу на формирование полетного задания по данному объекту.

Условный старт ракет прошел без сбоев. Алгоритм действий автоматики и военных был полностью идентичен реальной боевой обстановке. Все механизмы отработали штатно.

Лукашенко продемонстрировали боевую машину «Искандер-М»-6

Александр Лукашенко:
Спасибо, ребята. Думаю, что в боевой обстановке мы не подкачаем. Главное, чтобы умели командиры, офицеры все делать то, что надо. Они обучаемые люди. Конечно, подбирать, соответствующих людей. Но они выполнять команды должны, четко их выполнять. К образованию мы еще вернемся. 

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Есть, чем нам заниматься.

Масштабные тренировки охватили и территорию России. В маневрах задействованы Северный и Тихоокеанский флоты, а также дальняя авиация. Мобильные ракетные комплексы уже вышли на маршруты патрулирования и заняли замаскированные позиции. В море на боевую службу встали атомные ракетоносцы. Одновременно с этим экипажи боевых самолетов тренируются оснащать гиперзвуковые «Кинжалы» ядерными зарядами и патрулировать заданные районы. 

Прямо в ходе этих маневров Александр Лукашенко и Владимир Путин по видеосвязи обсудили ход совместной ядерной тренировки. Лидеры двух стран проанализировали действия военных и подчеркнули: тактические действия носят исключительно оборонительный характер. Главный посыл Минска и Москвы звучит предельно четко: Союзное государство никому не угрожает и не ищет конфликтов. Однако в условиях растущей внешней активности у наших границ, защита суверенитета остается безусловным приоритетом.

# Александр Лукашенко # Вооруженные силы Республики Беларусь

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