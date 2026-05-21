Лукашенко продемонстрировали боевую машину «Искандер-М»

Безопасность Союзного государства – в центре внимания Президента Беларуси. Сегодня, 21 мая, глава государства работает в Осиповичском районе. Александр Лукашенко инспектирует местную ракетную бригаду. Личный состав этого подразделения сейчас отрабатывает задачи в рамках совместной тренировки по боевому применению ядерного оружия и его технического обеспечения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александру Лукашенко доложили о деталях и поставленных задачах. Главе государства продемонстрировали боевую машину «Искандер-М». Президент лично пообщался с расчетом пусковой установки, еще раз подчеркнув: главное – это качественная подготовка личного состава, командиров и офицеров. После этого расчеты отработали нанесение условного ядерного удара.

Военные практикуются в доставке, подготовке и возможном использовании специальных боеприпасов. Главная цель синхронных действий Минска и Москвы – до автоматизма наладить логистику, скрытное перемещение и управление специальным оружием Союзного государства. Ядерные боеприпасы уже доставлены в полевые пункты хранения на позиции ракетной воинской части.

Условный старт ракет прошел без сбоев. Алгоритм действий автоматики и военных был полностью идентичен реальной боевой обстановке. Все механизмы отработали штатно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Пожалуйста, действуй по схеме, как ты выработал.

– Мы находимся на командном пункте дивизиона. Для постановки задач на подготовку для нанесения ракетного удара необходимо 10 минут. Прошу вашего разрешения.

Александр Лукашенко:

Спасибо, ребята. Думаю, что в боевой обстановке мы не подкачаем. Главное, чтобы умели командиры, офицеры все делать то, что надо. Они обучаемые люди. Конечно, подбирать, соответствующих людей. Но они выполнять команды должны, четко их выполнять. К образованию мы еще вернемся.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Есть, чем нам заниматься.

Масштабные тренировки охватили и территорию России. В маневрах задействованы Северный и Тихоокеанский флоты, а также дальняя авиация. Мобильные ракетные комплексы уже вышли на маршруты патрулирования и заняли замаскированные позиции. В море на боевую службу встали атомные ракетоносцы. Одновременно с этим экипажи боевых самолетов тренируются оснащать гиперзвуковые «Кинжалы» ядерными зарядами и патрулировать заданные районы.

Прямо в ходе этих маневров Александр Лукашенко и Владимир Путин по видеосвязи обсудили ход совместной ядерной тренировки. Лидеры двух стран проанализировали действия военных и подчеркнули: тактические действия носят исключительно оборонительный характер. Главный посыл Минска и Москвы звучит предельно четко: Союзное государство никому не угрожает и не ищет конфликтов. Однако в условиях растущей внешней активности у наших границ, защита суверенитета остается безусловным приоритетом.