Путин наградил Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного – Кремль

Президент России Владимир Путин наградил Александра Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Информация об этом размещена на официальном сайте Кремля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это высшая государственная награда Российской Федерации, которая вручается за исключительные, выдающиеся заслуги. Белорусский лидер удостоен ордена за большой личный вклад в эффективную деятельность Союзного государства и развитие отношений стратегического партнерства.

Личный вклад Александра Лукашенко в развитие дружественных российско-белорусских связей, построение и упрочение институтов Союзного государства, а также в продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве трудно переоценить, отметил российский лидер. Владимир Путин выразил уверенность, что совместными усилиями главы государств и впредь будут делать все возможное для наращивания плодотворного российско-белорусского сотрудничества. Также Владимир Путин подчеркнул, что искренне дорожит добрыми товарищескими отношениями с Александром Лукашенко, которые в полной мере прошли проверку временем.