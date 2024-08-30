ГАИ Беларуси проводит Единый день безопасности дорожного движения

Шедевр военного искусства – 80 лет назад завершилась Белорусская наступательная операция «Багратион»

Конспирация была на высочайшем уровне. Гитлеровцы уверовали, что Красная Армия двигается в Украину. И наше командование всячески убеждало в этом противника. С таким потоком дезинформации на поле боя еще никто не сталкивался.