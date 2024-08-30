ГАИ Беларуси проводит Единый день безопасности дорожного движения

«В новый учебный год – безопасных всем дорог!» Под таким девизом ГАИ 30 августа проводит Единый день безопасности дорожного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«В новый учебный год – безопасных всем дорог!» Под таким девизом ГАИ 30 августа проводит Единый день безопасности дорожного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мероприятие посвящено профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Возле учебных заведений службу будут нести максимальное количество нарядов вместе с членами добровольной дружины, БРСМ, отрядами юных инспекторов движения. Параллельно по 5 сентября в стране проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!» В этот период водители обязаны передвигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями.