Псевдограффити в Минске: возбуждено 3 уголовных дела за хулиганство

Ежегодный ущерб от вредительства на объектах коммунального хозяйства оценивается в несколько миллиардов рублей. «Полотнами» минских художников всё чаще становятся стены домов и подземные переходы.

Миром, трудом и маем здесь уже давно не пахнет. Уровень стенной подъездной лирики скатился до уровня плинтуса. Признания в любви уже неактуальны. Теперь — бессвязные фразы и пошлые картинки.

Такую надпись не отскребёшь и не смоешь. Выход один — заново покрасить. Это мероприятие достаточно хлопотное и затратное. А самое обидное, если вредителя не найдут, сброситься на ремонт придётся всем жителям подъезда.

Стены этого дома уже давно перестали быть эталоном для его жителей. Местные Айвазовские и Рембранты используют кирпичный холст с завидным постоянством.

Ирина Брезинская, мастер ЖЭС:

Как только выявляем — дворники приходят к нам в ЖЭС, пишут в журнале — и мы сразу же закрашиваем.

Стопроцентная выработка и усердность. Псевдохудожники трудятся, не покладая маркеров. Каждый день в ЖЭСы и милицию поступают звонки от раздосадованных жителей. С начала года уже возбуждено 3 уголовных дела за хулиганство.

Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

Существует три статьи Уголовного кодекса, по которым хулиган может быть привлечён к уголовной ответственности и две статьи Административного кодекса, которые предусматривают серьезные штрафные санкции — до 50 базовых величин. Среднестатистический портрет — это молодые люди от 14 до 22 лет.

Те, кого поймали за руку, мотив преступления объяснить не могут. Говорят — простая шалость. Тем не менее, необъяснимые душевные порывы в любом случае обойдутся в копеечку. Даже для невиновных.

Сергей Васильев, заместитель директора ЖРЭО №1 Фрунзенского района:

Согласно Закону о совместном домовладении, в случае, если более 50% собственников согласны на ремонт подъезда, то решение считается принятым, и люди будут обязаны участвовать в ремонте подъезда финансово. Получается по 70-100 тысяч с семьи.